Ninel Conde, primera invitada de Juan José Origel en “Con permiso”

México.- El productor y comentarista de espectáculos Juan José Origel reaparecerá en la televisión de paga con el programa “Con permiso”, que se transmitirá todos los viernes a partir del 27 abril a las 21:30 horas por el canal U (antes Unicable).

En entrevista con Notimex, Origel no contiene la risa cuando se le pregunta que quién será su “primera víctima” en la emisión, a lo que responde: “Será Ninel Conde, una invitada especial, una gran amiga y compañera que es muy trabajadora”.

Sincero y sin mayor pretensión, Origel dijo que en esta aventura televisiva estará de nuevo acompañado por Martha Figueroa, periodista de entretenimiento, para comentar lo más sobresaliente de la farándula durante la semana.

Se trata de una emisión producida por Yordi Rosado y Manolo Fernández en donde, además, tendrán cabida las exclusivas que ambos conductores traerán por su parte. Una de las características de esta propuesta televisiva es que además se contará con transmisiones en exteriores desde algún restaurante de moda, un antro, un teatro u otra locación.

“La intención es darle más viveza (sic) a las transmisiones, que todo mundo se sienta menos acartonado y que, incluso, la gente pueda ver lo que hacemos”, dijo Origel.

En torno a si el formato será el mismo de preguntarle a los invitados los enredos de su vida privada, Origel comentó que no del todo.

“Hablar del tema de moda que son los problemas con su ex pareja, como que ya no vale la pena; el invitado o invitada contará de propia voz cuestiones profesionales y de ellos dependerá si quieren confesar algún secreto”.

De acuerdo con el ex conductor de “La oreja”, no se trata de picar el amor propio de nadie y que termine explotando, porque no está de acuerdo con lo que se les pregunta, sino que ellos tomen confianza y la charla sea tranquila y que la audiencia se enganche.

Dijo que por el momento no hay una lista de otras figuras invitadas, sino que dependerá de los productores, pues todos los posibles andan trabajando mucho, “incluso con Ninel costó algo de trabajo, porque anda bien chiambiadora (sic), en palenques, en el teatro, en grabaciones de disco y videos, cuidando a su bebé, entre otras cosas”.

Origel no descarta que debido a la relación que Martha Figueroa tuvo en el pasado como reportera (incluso escribió un libro sobre él), Luis Miguel acceda a recibirlos en donde él lo proponga.

“Nos encantaría, sobre todo ahora que está más flexible en sus encuentros con la prensa, chance y nos diga que sí. Para mí será un gusto enorme platicar con él, pues nunca en la vida lo he entrevistado, me lo he encontrado en ocasiones, una vez en el palenque de Aguascalientes, él se acercó a saludarme y me dio un abrazo, pero ahí quedó todo”, comentó el leonés.

Señaló que es una persona muy amable, pero de eso a que acepte dista mucho, “él quiere mucho a Martha, y a lo mejor se concreta esa charla”.

Por lo pronto, invitó a sus fans y a la audiencia de U a que sintonicen el programa y cierren la semana viendo un programa amigable.

