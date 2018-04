Y en los memes aparecieron mancos un montón de políticos…

Por Francisco Garfias.

Cuenta “El Bronco” que su WhatsApp se saturó con decenas de miles de mensajes sobre su propuesta de legislar una ley para “mochar la mano al que roba”.

El 80 por ciento son favorables, aseguró el candidato independiente, mientras mostraba al reportero su teléfono celular.

La propuesta alimentó en forma impactante los memes en las redes sociales. Allí aparecieron mancos un montón de funcionarios, desde lo más arriba hasta gobernadores, ex gobernadores, alcaldes: el descrédito de la clase política.

A los defensores de los derechos humanos les puso los pelos de punta.

Pero más allá de las ocurrencias y reacciones que surgieron a raíz de la singular propuesta, a muchos nos hizo pensar en los códigos penales que se aplican en países musulmanes fundamentalistas.

Esos que castigan el adulterio con lapidación, el robo con mutilación, el homicidio con crucifixión. Penalizan, incluso con cárcel, a los gays.

El candidato independiente, al igual que muchos mexicanos hartos de tanta impunidad, dice que la propuesta es buena. “El miedo lo deben de tener los delincuentes”, subraya.

Puso como ejemplo la barbarie ocurrida en Jalisco. Tres estudiantes de cine asesinados y disueltos en ácido por sicarios del intocable —es lo que parece- Cártel Jalisco Nueva Generación. Los confundieron con integrantes de una banda rival. Eso les costó la vida.

Episodios como ese, que no son aislados, explican el sentir de los mexicanos frente a los delincuentes. Hemos visto, en los pueblos, que si agarran a los rateros o secuestradores, los linchan.

Pero a Jaime Rodríguez no le parece un retroceso que se permita la mutilación de las manos. El va en serio.

“Singapur se atrevió y es uno de los mejores países del mundo”, nos dijo el candidato independiente, poco antes de iniciar su participación en el programa Entre líneas, que conduce Pascal Beltrán del Río, en Excélsior TV.

Las palabras tienen consecuencias. Al día siguiente del debate aparecieron en Acapulco, Guerrero, dos manos cortadas de un hombre que cobraba cuotas.

Sus verdugos dejaron un letrero que aludía a Jaime Rodríguez Calderón : “Ya lo dijo El Bronco. Hay que cortarles las manos a los lacrosos. Aquí está el primero” (Milenio, 24 de abril).

No son hechos aislados. La violencia y el crimen no paran de crecer. Lo que es peor: Ya lo vemos normal. Cinco muertos en una balacera ya no merecen la primera plana. A veces ni las de interiores.

El Observatorio Nacional Ciudadano no tiene buenas noticias al respecto. En su Informe sobre el índice delictivo en febrero del 2018 dice:

Después de que el 2017 cerrara como el peor año en delitos de alto impacto en la historia contempora?nea de Me?xico, no se aprecia una mejora de las condiciones de seguridad en el primer bimestre de 2018.

“La prueba ma?s evidente es el incremento de 17.58% de los homicidios dolosos que se observa al comparar los primeros dos meses de 2018 con el mismo periodo de 2017.

“Por si esto no bastara para mostrar el preocupante escenario nacional que enfrentamos, hay que tomar en cuenta la persistencia de las desapariciones forzadas e involuntarias.

“Otros ili?citos, como el narcomenudeo, el robo de vehi?culo y la violacio?n crecieron 39.67, 9.16 y .026 por ciento respectivamente.

De vuelta a la grilla. Los resultados de la encuesta telefónica que realizó la empresa De las Heras Demotecnia sobre el primer debate entre candidatos presidenciales confirma que Ricardo Anaya fue el mejor en el debate, 33 por ciento.

AMLO fue ubicado en segundo con el 23 por ciento de las opiniones favorables, pero es el que simultáneamente sale primero cuando se hace la pregunta ¿Quien fue el peor en el debate?

José Antonio Meade es ubicado en cuarto lugar, con el 5 por ciento, en el apartado “mejor candidato”, y segundo, 20 por ciento, en el que dice “peor candidato”.

El Bronco queda en tercero, 7 por ciento; y cuarto lugar, 12 por ciento, en ambos apartados. Margarita es quinta, 3 por ciento, y tercera, 16 por ciento, respectivamente.

Reapareció Garganta Azul para aclararnos que el Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara alta nada tiene que ver con las reiteradas licencias a la senadora Luisa María Calderón, hoy candidata independiente a diputada federal por Michoacán.

La Cocoa, como le dicen a la hermana del ex presidente Felipe Calderón, va al senado una vez cada quince días, pero solo para renovar su licencia y seguir en campaña.

“El tema de La Cocoa es que no quiere ceder el lugar a su suplente (Lizzete Clavel) quien le regresaría al PAN la posición que aquella se llevó al declararse independiente. Ese es el fondo…Y la dieta”.

Una que sí pidió licencia para ir por la alcaldía de Alvaro Obregón, en la Ciudad de México, es la senadora del PT-Morena, Layda Sansores. En el salón de sesiones sus compañeros senadores le dijeron adiós con los discursos de rigor.

Pero ya en el patio fuimos testigos de una emotiva y espontánea despedida. Los trabajadores de limpieza del Senado hacían cola para darle un abrazo un beso, un apapacho. Hasta lágrimas vimos. Chapeau .

