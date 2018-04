Arquera mexicana Linda Ochoa se queda “cuartos” de Copa del Mundo

Shanghai.- La mexicana Linda Ochoa se quedó en la etapa de cuartos de final de la Copa del Mundo de Arquería, que tiene lugar en la ciudad china de Shanghai, al caer ante la coreana So Chae Won en la modalidad de arco compuesto.

Ochoa no tuvo problemas para vencer a sus primeras rivales, como el caso de la coreana Song Yun Soo y luego a la vietnamita Huyen Le Ngoc; pero ya no pudo seguir al caer ante la también coreana So Chae Won por marcador de 142 a 144.

“Lo más destacado de mi semana aquí en la Copa del Mundo fue disparar 150 puntos, lo que fue nuevo récord mexicano en mi primer partido”, destacó la competidora.

Indicó que hizo lo más complicado, pero al llegar a los cuartos de final se desconcentró un poco y se vio eliminada ante la arquera coreana, que es una de las fuertes aspirantes al primer sitio.

Mientras, Andrea Becerra cayó en la tercera ronda con la vietnamita Huyen Le Ngoc en partido que concluyó empatado a 136-136 (10-10) y la mexicana perdió porque la flecha de desempate de su rival quedó más cerca del centro de la diana.

En tanto, en la modalidad por equipos femenil, Becerra, Ochoa y Esmeralda Sánchez ganaron su primera salida 234-233 sobre las danesas Tanja Jensen, Sarh Sonnichsen y Erika Damsbo, pero cayeron 231-229 con las chinas Chen Yi-Hsuan, Huang I-Jou, Lin Ming-Ching.

