Por Raúl Flores Martínez.

Hasta dónde están los límites de la conciencia dentro de una contienda electoral, cuáles son las reglas que se deben de seguir en un sistema democrático que ha tenido mejoras, pocas, pero ha tenido.

De acuerdo con politólogos y estudiosos de la política, que conocido con ellos, se puede tener el mejor y exitoso sistema democrático electoral, pero no sirve de nada porque se tiene a los viejos y eternos políticos quienes, como chapulines brincan de un puesto de elección popular a otro.

Quizá para muchos, no es novedad; sin embargo, aquellos que apoyan ciegamente a determinados candidatos, sería bueno que hagan la siguiente reflexión ¿Cuándo la siguiente generación de políticos?

Viejos y amañados políticos que viven del presupuesto gubernamental, de los dineros que usted paga de impuestos cada año con Hacienda. Usted que me lee, se ha dado cuenta que la generación dinosauria sigue perdurando desde los 80’s a la fecha.

Políticos con más de 50 años de edad siguen sangrando el presupuesto; pongo la edad y aclaro, no es que sea una edad mala, sino que usted que tiene más de 40 años busque un empleo, verá las interminables trabas que le ponen para conseguirlo. Todos los empleos requieren menos de 35 años.

Aquí no hay “Guerra Sucia”, ni soy parte de la “Mafia del Poder”, como lo dice “Ya saben Quién”; por cierto, integrante de la escuela de políticos dinosaurios que aprendieron la misma forma de hacer política de Bartlett, Ebrard, Bejarano, Osorio, Beltrones, etc. Políticos que cambian de partido de acuerdo a sus intereses, pero eso no lo ven los ciegos seguidores de algunos.

¿Hasta cuándo la nueva generación de políticos?

No futbolistas, actores, cantantes, líderes del comercio informal; políticos de carrera que hayan egresado de una universidad, que hablen dos idiomas como mínimo.

Políticos que no utilicen las redes sociales, argumentando una “guerra sucia” para azuzar a sus ciegos feligreses en contra de sus contrincantes y a la vez hablen de violencia y polarización en la sociedad.