Histórico Se reúnen presidentes de Corea del Sur y del Norte

Seúl.- Los presidentes de Corea del Sur, Moon Jae-in, y de Corea del Norte, Kim Jong-un, comenzaron esta mañana una reunión en la frontera entre ambos países, en un hecho histórico dado el conflicto que vive la Península Coreana desde hace siete décadas.

Esto ocurre justo cuando la Casa Blanca difundió fotografías del encuentro que el confirmado secretario de Estado, Mike Pompeo, sostuvo el mes pasado con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, unas horas después de que el presidente Donald Trump expresó la posibilidad de dar a conocer dicho material.

El mandatario reveló que el encuentro no estaba programado cuando Pompeo partió en su viaje clandestino a Corea del Norte.

“No se suponía que (Pompeo) se iba a reunir con Kim Jong-un, pero lo hizo. Ellos lo programaron mientras estaba ahí para que lo saludara. Tenemos fotografías increíbles de los dos, que me gustaría dar a conocer. Si podemos, lo haremos, de hecho”, afirmó el mandatario.

Trump reveló que el encuentro entre Pompeo y Kim se prolongó durante una hora, y dijo estar complacido del progreso en las negociaciones entre las dos Coreas, aunque insistió en que mantendrá una posición firme y sin concesiones.

Sobre su eventual reunión con el líder norcoreano, Trump dijo que existe incluso la posibilidad de que el encuentro -sobre el que no se han precisado detalles- no se lleve a cabo o que lo abandone, si no está satisfecho.

“Puede ser que me salga rápido (de la reunión), puede ser, pero lo haría con respeto, podría ser que incluso la reunión no se lleve a cabo, quién sabe”, dijo el mandatario en una entrevista en el programa “Fox and Friends” de la cadena televisiva homónima.

El gobernante aseguró que Corea del Norte tiene un mayor interés para celebrar la cumbre bilateral, como pareció haber dejado de manifiesto la decisión de Kim de conversar con Pompeo, quien viajó a ese país en su calidad de director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Ntx.