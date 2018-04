Alex Lora recibirá homenaje y prenderá con su rock a Puebla

Puebla.- La banda de rock más emblemática de la historia en México, El Tri, se presentará este viernes en el palenque de la Feria de Puebla, donde también se prevé que Alex Lora reciba un reconocimiento.

De acuerdo con un comunicado emitido por los organizadores, este viernes 27 de abril los seguidores de la agrupación podrán disfrutar de todo un espectáculo en el ruedo a partir de las 23:50 horas, donde habrá mucho rock mexicano, reconocido a nivel mundial.

“Esta novedosa presentación reviste mucha importancia, ya que el 12 de octubre próximo Alex Lora estará festejando 50 años de trayectoria y de su primer tocada con su grupo Three Souls in my Mind realizada en 1968”, se informó en el comunicado.

Para la presentación los boletos continúan a la venta en las taquillas del palenque o en el sistema electrónico www.superboletos.com

De igual manera, se informó que como parte de los festejos por su 50 aniversario de carrera artística, el sábado 28 de abril Lora será homenajeado en el Instituto Empresarial Hispanoamericano, en Puebla.

Ante autoridades gubernamentales y de la institución, así como invitados especiales, representantes de los diferentes medios de comunicación y los alumnos de las licenciaturas en Producción Musical y en Música Moderna, el célebre artista develará la placa que da su nombre al auditorio del instituto.

Además, se prevé que el viernes 4 de mayo regrese a Puebla para recibir el Premio Zaragoza Awards en el Teatro Principal, que otorga la Unión de Poblanos en el Exterior, y que reconoce a hombres y mujeres que han dedicado parte de su vida a servir a la comunidad migrante en Estados Unidos.

Ntx