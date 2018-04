Ernesto Gómez Cruz, desesperado por problema nasal y no tener trabajo

México.- El primer actor Ernesto Gómez Cruz dijo estar desesperado porque carece de trabajo y no encuentra alivio a una alergia que le obstruye las fosas nasales, lo que le causa intensos dolores de cabeza y dificultad para respirar y hablar de manera normal.

En entrevista luego de una revisión médica, uno de los protagonistas de la película “Los Caifanes”, explicó que los doctores aún no le dicen cuál podría ser la causa de su enfermedad.

“Todo apunta a una alergia y ya no aguanto, no es algo de vida o muerte, pero sí me incapacita para poder hacer castings o tener diálogos constantes, porque la obstrucción nasal me obliga a respirar por la boca y es molesto cuando se habla y se respira a la vez”.

El actor de películas como “El infierno”, “El callejón de los milagros” y “El imperio de la fortuna” destacó que el malestar no se lo han podido quitar los doctores, lo que le ha impedido hacer “castings” en cine, teatro o televisión.

“Me desespera no tener trabajo, porque me gano la vida de manera honrada a través de la actuación y la angustia de no tener empleo me acaba. A mis 84 años siento que las oportunidades para uno se van acabando, al igual que la vida; sin embargo, yo sé que aún puedo dar más de mí”.

El egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes informó que a sus visitas con el cuerpo médico de la ANDA lo acompaña uno de sus nietos, “porque me desequilibro al caminar, creo que el problema con la nariz se me está pasando al oído y eso es lo que me preocupa aún más, espero que con las recomendaciones médicas mejore en los días siguientes”.

Ntx