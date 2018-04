Grupo ABBA vuelve a los estudios para grabar dos nuevos temas

México.- El grupo de pop ABBA, famoso en la época de los 70, regresó a los estudios luego de 35 años de ausencia, para grabar un par de temas nuevos, noticia que fue recibida con beneplácito por sus fans.

Mediante un comunicado difundido en su página de internet, fechado el viernes 27 de abril en Estocolmo, Suecia, de donde son originarios, Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid indicaron que tras el éxito de su gira “Avatar”, coincidieron en que sería divertido regresar al estudio de grabación.

“Así que lo hicimos, y fue como si el tiempo se hubiera detenido y sólo hubiéramos estado de vacaciones, en unas cortas vacaciones”, aseguraron, al tiempo de compartir la decisión de que realizaron dicho proyecto, el cual describieron como una experiencia extremadamente alegre.

Derivado de ello resultaron dos nuevas canciones, una de ellas titulada “I still have faith in you”, que será interpretada en un especial de televisión producido por NBC y la BBC, el cual se transmitirá en diciembre.

“Puede que hayamos alcanzado la mayoría de edad, pero la canción es nueva. Y se siente bien”, aseguraron los cuatro integrantes, cuya noticia fue compartida rápidamente en las redes sociales e incluso fue destacado en los Momentos de Twitte

Ntx