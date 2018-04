Il Divo enamora a fans con mágica velada en Auditorio Nacional

México.- Un recorrido por sus 15 años de carrera artística mediante música e imágenes, baile, temas clásicos, así como un homenaje al cine, fue lo que el cuarteto Il Divo compartió con sus fans la noche de ayer jueves en el Auditorio Nacional, concierto que marcó el inicio de su gira “Timeless”.

Una gran orquesta en el escenario comenzó a tocar las primeras notas a las 20:40 horas, tras lo cual las pantallas detrás mostraron fotografías en un video en blanco y negro de Urs Bühler (tenor), Carlos Marín (barítono), Sébastien Izambard (intérprete pop) y David Miller (tenor).

Minutos después aparecieron los cuatro integrantes de distintas nacionalidades, para interpretar el tema “Hola (Hello)”, el cual originalmente interpreta la cantante Adele, seguido de “Te Esperaré (Right Here Waiting)”.

“Bienvenido a nuestro nuevo ‘Timeless tour’, qué alegría estar aquí en este maravilloso Auditorio Nacional de México, somos Il Divo y tenemos un gran show para todos ustedes de nuestro álbum disponible a partir de septiembre y por supuesto canciones clásicas”, indicó David.

Urs agradeció al público por estar presente en ese viaje por el tiempo y el espacio, ya que para ellos 2018 era un año muy especial por su 15 aniversario, a lo que Sébastien añadió que era un motivo suficiente para celebrar, ya que siguen juntos manteniendo sus sueños.

“Ahora vamos a cantar una canción de nuestro segundo álbum ‘Ancora’”, tras lo cual interpretaron el tema “Ángel”, el cual hizo popular Robbie Williams. Los gritos de las mujeres fueron una constante durante toda la noche, quienes chiflaron y lanzaron piropos a los cantantes, e incluso les regalaron flores.

Cada uno de los integrantes de Il Divo cantó un tema como solista, previo al cual, compartió con los asistentes su historia de cómo inició en la música, su canción favorita o la que marcó un momento especial en su vida.

Urs señaló que cuando tenía 10 años descubrió un disco y un libro de mitología cuyos personajes lo cautivaron y la opera era “La flauta mágica”, que fue su razón para estudiar el canto clásico, por lo que le debía a Mozart.

Luego todos salieron al escenario para cantar “Te Amare (Come What May)” y “All of me”, de John Legend, el cual describieron como gran tema que estará en su próximo disco.

Durante toda la noche, los acróbatas y bailares, que usaron vestuario acorde a cada canción en la que aparecieron, desde flamenco hasta de ballet, iban de un lado a otro en el escenario.

“El amor ha inspirado generaciones y generaciones de poetas, escritores, músicos y artistas en general, y por su puesto, nos ha inspirado a nosotros, la mayoría de las canciones de Il Divo habla de amor, y la próxima canción no es la excepción”, indicó Urs para dar paso a “Love me tender”, seguido de “Quién será”.

En su turno solo al escenario, Carlos Marín indicó que en su vida había muchas canciones que considera especiales, pero esta noche prefería cantar la primera que interpretó frente a un público, a los 7 años, en un teatro en Alemania, y fue “Granada”, la cual se le debe al gran mexicano Agustín Lara.

Posteriormente los cuatro integrantes cantaron “My Heart Will Go On” en italiano, y se retiraron del escenario a las 21:45 horas por 15 minutos para descansar y cambiarse de ropa por elegantes trajes negros con camisas blancas, para así comenzar la segunda parte del show que duró otra hora.

Narraron una historia de un romance, sobre una pareja que se enamoró en un bar, el cual fue escenificado con bailares con vestuario de época que la protagonizaron, durante las tres canciones que Il Divo interpretó al respecto, entre ellas “Ghost La sombra del Amor (Unchained Melody) y “Smile”, ambas en italiano.

Destacaron que del cine han salido grandes canciones y de la música también han salido grandes actores, por lo que bromearon con que harían una película con Il Divo y cada uno dio una opción, incluso aparecieron sus fotos en diversos carteles de filmes de Hollywood, con lo que concluyeron su homenaje al séptimo arte.

Sébastien recordó que en 2018 lanzó su disco “We Came Here To Love”, en el que volvió a sus raíces como compositor y productor.

“Hubo un momento en mi vida en el que pensé que había perdido la fe y necesitaba volver a conectar primero conmigo y luego con los demás… el amor siempre es la respuesta”, confesó, tras lo cual cantó el tema que dio nombre a su álbum solista.

“La canción que he elegido representa el futuro, pertenece a una ópera que siempre me ha gustado”, indicó David en su turno respecto al tema del gran Caruso y tras 25 años cantando opera, consideró que estaba listo para cantar “Vesti la giubba”, cuyo interpretación fue ovacionada.

Finalmente, Il Divo presentó un video en el que se mostró cómo eran cuando empezaron como grupo, así como videos de sus presentaciones y firmas de autógrafos.

Posteriormente cantaron “I Will Always Love You”, unas partes en inglés y otras en español, para luego seguir con un tema bailable, y a petición del público interpretaron “Regresa a mi” y “My Way (A Mi Manera)”.

