Reconocen a Daniela Vega y Eugenio Derbez por su trayectoria

Playa del Carmen.- El actor, director y productor Eugenio Derbez y la actriz Daniela Vega fueron distinguidos con el reconocimiento Xcaret, por su trayectoria y aportación a la industria fílmica, ello en el marco de la quinta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

La actriz chilena Daniela Vega, quien es la protagonista de “Una mujer fantástica”, primera cinta chilena en ganar el premio Oscar a Mejor Película de Habla no Inglesa, además de ser presentadora en la gala de los Premios Platino, se mostró sumamente agradecida.

La actriz comentó a la prensa: “Yo he venido a buscar mis colores y mezclarlos con los colores de ustedes y ahora sé que se pueden hacer muchos más”.

“Para mí el rol del arte es la conexión entre seres humanos lo cual es importante porque genera lazos”, dijo la actriz.

En tanto, Eugenio Derbez, quien fue distinguido por su trayectoria hizo hincapié en que los Premios Platino son una gran aportación y un vehículo importante para impulsar el trabajo fílmico en Iberoamérica.

También exaltó la belleza de México, al tiempo que recordó que antes de poder viajar por el mundo soñaba con pisar otras playas de renombre, aunque tiempo después se dio cuenta que en su país hay muchas que no le piden nada a otras.

“Hay que contarle al mundo lo bello que es el país”, apuntó Derbez, quien está próximo a estrenar la cinta “Hombre al agua”, con la que sigue reivindicando la imagen de los latinos, “porque busco dar otra visión y quitar las etiquetas que nos ponen en Hollywood, donde solo somos mafiosos, jardineros o pandilleros”.

“Desde mi trinchera estoy intentando cambiar las cosas, porque no me gusta tanto producir pero esto me da poder para dar un giro”, dijo Derbez, quien también hizo un llamado a romper con las divisiones y tirar los muros que se intenta poner a través del arte e ingenio.

La ceremonia de gala de los Premios Platino se celebrará este 29 de abril, teniendo como anfitrión a Eugenio Derbez. En este marco la actriz mexicana Adriana Barraza también será distinguida con una presea especial por su trayectoria, que ya suma cerca de cuatro décadas.

Ntx