Desiste Piñera de nombrar a su hermano como embajador en Argentina

Santiago.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, retiró el nombramiento de su hermano Pablo como embajador en Argentina, luego que legisladores de oposición habían demandado que la Contraloría se pronunciara sobre el caso, informaron hoy fuentes oficiales.

Pese a su decisión, Piñera aseguró que su hermano reúne “todas las condiciones necesarias” y “cumple con todos los requisitos legales”, luego que la oposición calificó su designación como un acto de nepotismo, de acuerdo con un comunicado emitido desde el presidencial Palacio de La Moneda.

El mandatario insistió en que este caso no es “ningún acto de nepotismo, ni mucho menos, descuido del interés público, pues su nombramiento no obedecía al hecho de ser mi hermano, ni a ningún interés particular, sino solo a un legítimo interés público”.

Explicó que desistió del nombramiento porque la designación del embajador de Chile en Argentina “es urgente y no es compatible con los tiempos estimados e informados por la Contraloría para pronunciarse sobre dicho requerimiento”, luego que esa dependencia estimó que el proceso podría demorar hasta seis meses.

Finalmente, el gobierno chileno confirmó que ya inició las gestiones para designar al titular de la embajada en Argentina.

