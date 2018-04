¿El “New York Times” en la “guerra” contra El Peje?

Por Francisco Garfias.

Algunos dirán que el “New York Times”, donde Carlos Slim aún tiene una pequeña participación, ya le entró a la “guerra sucia” contra El Peje.

Y es que en su sección de negocios, el prestigiado cotidiano publicó hace dos días una nota que titula con una llamativa pregunta: ¿López Obrador representa una amenaza para la industria petrolera internacional?

La nota, firmada en Houston por Clifford Krauss, da cuenta de la preocupación en las empresas petroleras de Estados Unidos ante la posibilidad de que el candidato de Morena gane las elecciones presidenciales y haga “sus propias jugadas nacionalistas”.

La preocupación emana de las declaradas intenciones de AMLO de revertir las políticas que han reforzado “lazos” entre Estados Unidos y México, en cuanto a la producción y consumo de energéticos.

“También ha prometido que no permitirá que el petróleo vuelva a manos de los extranjeros”, subraya el diario.

El cotidiano reconoce que esas propuestas, además de amenazar los márgenes de ganancia de refinerías en Estados Unidos, reducirían la producción petrolera en Texas e impedirían la perforación en aguas profundas en el Golfo de México por parte de gigantes petroleros como Exxon, Mobil y Chevron.

“También pondría en jaque el superávit en materia energética que tiene Estados Unidos con México, que alcanzó unos 15 mil millones de dólares el año pasado”, puntualiza.

Krauss cita reflexiones de Scott Sheffield, director de Pionner Natural Resources, sobre las consecuencias de un alejamiento en las políticas energéticas actuales de México y Estados Unidos. “Sería una tragedia para ambos países”, puntualiza

Otra preocupación de las grandes empresas petroleras es el reiterado anuncio de AMLO en el sentido de que va a construir refinerías con capacidad para procesar 300 mil barriles diarios.

El moreno mayor argumenta que debido al incremento en el precio promedio anual del dólar “es más barato producir la gasolina que importarla”.

En su Proyecto de Nación 2018-2024, AMLO destaca que en el 2016, las importaciones de gasolina totalizaron 11 mil 283 millones de dólares “lo que lo convierte en el principal producto de nuestra exportaciones”.

Slim llegó a ser uno de los principales accionistas de The New York Times, con un 17 por ciento del total de las acciones.

El año pasado, sin embargo, redujo su participación hasta el ocho por ciento.

Nunca ha reclamado un asiento en el Consejo de Administración de ese emblemático Diario, ni los periodistas del Times están al servicio del magnate mexicano, como afirmó alguna vez Donald Trump.

* * *

No se entiende ni se justifica la campaña de desprestigio en contra de los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

A Blanca Lilia Ibarra, ex directora del Canal del Congreso, y a Carlos Alberto Bonin ya los hicieron comisionados “carnales” del PRI-gobierno.

A los dos los acusan de dañar la credibilidad del INAI “por falta de autonomía.”

Lo cierto es que ambos resultaron entre los mejor evaluados por los expertos que acompañaron el proceso. Tenemos copia del documento oficial que trae el puntaje logrado por cada uno de los candidatos:

La calificación de Blanca Lilia Ibarra fue de 76.5. Fue la segunda mejor detrás de Norma Julieta del Rio Venegas, quien alcanzó 79 puntos. Carlos Alberto Bonin fue quinto, con 66.5 puntos.

La bronca del PAN y del PRD no es porque quieren un INAI autónomo. Me consta que estaban aferrados a que uno de los comisionados fuese el ex diputado azul Luis Gustavo Parra, quien también salió muy bien calificado, pero el PRI no lo dejó pasar.

Va el comentario que una fuente del PAN nos hizo antes de que el pleno votara a los nuevos comisionados.

“Quienes los cuestionan por haberse identificado en el pasado con alguno de los partidos pueden estar tranquilos, porque capacidad y trabajo mata grilla”.

* * *

En la cúpula del PAN de Anaya andan muy ardidos. No le perdonan a Manuel Bartlett haberlos mandado a volar cuando le pidieron que sacara del salón de sesiones a los senadores del bloque PT-Morena para reventar el quórum en el que se aprobaría la elección de los dos comisionados del INAI.

Azules y amarillos no paran de hablar de la alianza PRIMOR (PRI y Morena)

El presidente del azul, Damián Zepeda, dio a conocer ayer un comunicado que mueve a risa. El muchacho dice que López Obrador no tiene nada de opositor.

“Pacta constantemente en contra de los intereses del país, como la ayuda que ayer, a través de Morena, dio al PRI para poner comisionados a modo en el INAI”, subrayó.

El “jefe nacional” del PAN de Anaya muestra así que está muy verde para andar en las grandes ligas de la política.

¿Pensará que Morena está subordinado a los intereses del PAN para llevar al INAI a Parra?

¿Se le habrá olvidado que su jefe, Ricardo Anaya, fue el que firmó el Pacto por México con el gobierno del presidente Peña?

Es pregunta, no se alboroten.

Fin.