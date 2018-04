López Obrador espanta las inversiones, asegura Ricardo Anaya 

México.- Mientras los asesores más cercanos a López Obrador amenazan con expropiaciones, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que su gobierno atraerá inversión productiva, con la que habrá empleos bien pagados y prosperidad, para que las familias vivan mejor.

“No sé si lo han escuchado, pero ahí andan los asesores más cercanos a López Obrador, que ya empezaron a amenazar con que va a haber expropiaciones. Con ese tipo de amenazas, lo que hacen es espantar la inversión, ahuyentar la inversión, y cuando no hay inversión no hay empleo, no hay prosperidad y la gente no puede vivir con dignidad”, enfatizó en un acto en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Frente a esa opción del cambio existe otra que es la de la coalición Por México al Frente, enfatizó el abanaderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano.

“Nosotros sí vamos a estar del lado de la gente y vamos a atraer inversión productiva para que haya empleo bien pagado y las familias puedan vivir mejor. Tienen mi palabra”.

Según Anaya Cortés, además de ser el “espanta-inversiones”, el abanderado de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social también ha propuesto perdonar a los delincuentes, mientras que él está por un cambio de estrategia para recuperar la paz y la tranquilidad en todo el país.

“Vamos a cambiar la estrategia, vamos a promover el deporte, la cultura, que haya empleo y, sobre todo, educación para los jóvenes”, dijo al contrastar su propuesta.

El panista recordó que sus prioridades, para Quintana Roo y para todas las familias de México, son acabar con la corrupción, la impunidad, apoyar turismo, la generación de empleo, el apoyo al campo, la salud y la educación de calidad.

