Documental “Katy Perry part of me” llega a la pantalla el 1 de mayo

México. El documental “Katy Perry: part of me”, que muestra la historia de la carrera profesional de la cantante Katy Perry, y el difícil camino que recorrió para convertirse en una auténtica estrella, se estrenará el 1 de mayo a las 18:00 horas por el canal Films & Arts.

De acuerdo con un comunicado, es un recorrido que abarca testimonios de la cantante sobre su niñez religiosa, su lucha para construir una carrera exitosa y el detrás de la gira “California Dreams”, en la enfrenta entre otros problemas, su divorcio con el actor Russell Brand.

Con la producción de Cutforth y Jane Lipsitz la película fue publicada en 2012 como parte de un trabajo autobiográfico de Katy Perry y desde entonces ha recibido el reconocimiento de sus millones de seguidores de todo el mundo.

Katy Perry mantiene una carrera musical llena de éxito y entre sus canciones más conocidas se encuentran “Firework”, “Hot N Cold”, “California gurls”, “The one that got away”, “Part of me”, “Last friday Night” y “Roar”.

Actualmente, la cantante promocionasu gira “Witness”, con la que visitará la Ciudad de México el próximo 5 de mayo y 5 de junio la Arena Monterrey, terminando en Guadalajara el 5 de noviembre.

