Agenda Legislativa 2018-2024 consolidará derechos y libertades: Camacho

Atizapán, Méx.- La Agenda Legislativa 2018-2024 que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsará en el Congreso de la Unión, particularmente desde el Senado de la República, está orientada a la consolidación de derechos, libertades, combate eficaz al crimen organizado y desarrollo económico, social y familiar, aseguró César Camacho Quiroz.

El candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, enfatizó que se plantean entre 15 y 16 reformas constitucionales, 30 leyes nuevas, y más de 150 reformas y adiciones a leyes ya existentes.

“Tenemos el firme propósito de darles pies, capacidad de aterrizaje a las propuestas generales de la plataforma de gobierno que encabezará José Antonio Meade Kuribreña al ganar las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio”, aseguró.

El abanderado priista, quien va en la fórmula con Alejandra del Moral, destacó que se trata de impulsar la visión de que la ley no es un fin en sí mismo, sino que es instrumental, un vehículo para llevar a cabo propósitos de nivel superior, que es construir un México próspero, equitativo, seguro y en paz.

“México necesita mayor seguridad en la vida cotidiana, es un déficit del Estado Mexicano, lo que se logrará por dos vías: política preventiva que evite el crecimiento de hechos antisociales, todo aquello que rompe el pacto social; y una política correctiva eficaz que impone sanciones a quienes rompen la ley y eso tiene que ver con el combate a la corrupción e impunidad”, refirió.

Según Camacho Quiroz, al crearse el Sistema Nacional Anticorrupción se armó el tejido normativo, pero no se ha podido concretar, pues están pendientes nombramientos de fiscales y consolidar las instituciones, en lo que los legisladores priiistas trabajarán con denuedo para cristalizarlo.

En materia económica, sostuvo que se generarán condiciones y apoyos al emprendimiento de los jóvenes y las mujeres, de las micro, pequeñas y medianas empresas, y a las grandes compañías darles certeza; que el gobierno no les haga mala obra y no sea restrictivo.

“Un segundo gran aspecto y que tiene qué ver con el desarrollo económico, le hemos llamado Mexicanos Exitosos. José Antonio Meade lo ha dicho y yo lo sigo discursivamente, México debe ser la capital mundial del talento. Hacer lo necesario para que haya un aumento real del salario base, para que la cultura y el arte tengan un impuso sin precedentes”, apuntó.

Camacho Quiroz, quien es Maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agregó que una vertiente que preocupa y ocupa al candidato presidencial y a todos los aspirantes del PRI a cargos de elección popular, es la atención prioritaria a las mujeres.

“Es decir, las mujeres primero. Los derechos de las mujeres están consignados en la Constitución, pero falta lo que en el mundo jurídico se llama deducibilidad, hacer efectivos los derechos. No basta que estén consignados, sino que hay que ejercerlos”, advirtió.

De acuerdo con el priista, en la plataforma política para este tema se incluye seguridad para todas, justicia para trabajadoras del hogar, créditos a la palabra, vida familiar y laboral balanceada, mujeres y hombres con equidad salarial y casas de vida para adultos mayores.

Por ejemplo, indicó que en créditos a la palabra, darles a las mujeres esa prerrogativa sin que se les exijan requisitos y cumplimientos propios de un banco. En la propuesta de política social no se plantean regalos, sino ajustarse al origen de la palabra créditos que es creer. Hay que creer en las mujeres, enfatizó.

César Camacho, quien además de haber sido legislador en varias ocasiones, también fue gobernador del Estado de México, precisó que se trata de una propuesta en la que sí que cumplan con elementales requisitos para acceder a los créditos y paguen, pero créditos blandos, con intereses bajos y plazos cómodos, para evitar que haya presión.

Sostuvo que no son políticas sociales populistas o asistencialistas, sino que se reconozca a la gente, se entienda lo que necesita para ponderar el valor de su trabajo y que sea creativa.

Dichos cambios, enfatizó Camacho Quiroz, impactan en la Constitución y en diversas leyes, y en materia de nuevas normativas, resaltó que les interesa impulsar la Ley General de Registro Civil, la cual unificaría criterios para un trato igual de nacimientos, defunciones, tutela, curatela y adopción.

Indicó que plantean también una Ley de Aprovechamiento Integral de Alimentos y su Donación que no existe, pues esa parte que es noble carece de suficiente respaldo normativo.

En cuanto a política exterior, Camacho Quiroz dijo que México es un país afecto a la concordia y el entendimiento, es un país de gente pacífica.

“El pueblo mexicano es amigo del pueblo estadounidense. No confundir las desavenencias y diferencias con el presidente Donald Trump, que por ciento, no hay mal que dure más de cuatro años, con la amistad entre los pueblos de ambos países”, aseveró.

Dijo que hay que hacer valer con vigor la política exterior mexicana, caracterizada por la congruencia y por el respeto a los derechos humanos. Exigir respeto por los derechos de los connacionales que están en Estados Unidos y negociar en condición de igual y paridad las condiciones comerciales.

De acuerdo con el priista, hay buenas noticias sobre tratados de libre comercio, donde el de América del Norte es importante, pero con él o sin él, continuarán las relaciones comerciales, aunque estimó que lo óptimo es que haya uno de buena fe y el Senado acompañará la política exterior en ese sentido y convicción.

“Se ha hecho bien hasta ahora, ha habido congruencia. No confundir buena fe con ingenuidad, el país ha actuado con buena fe y no con ingenuidad. La última respuesta del presidente Enrique Peña a su contraparte estadounidense fue excelente. Por cierto, Donald Trump no respondió”, recordó.

Sobre el estado del proceso electoral, César Camacho consideró que es una elección compleja por la magnitud del número de posiciones que se disputan y recordó que el Estado de México es el más apetecible para todos los partidos.

“Aquí estamos bien. Hace un año empezamos la contienda por la gubernatura en desventaja y ganamos. El diagnóstico del país lo entendemos y por ello estamos trabajando fuerte y con la gente. En el contraste de propuestas y perfiles, ganan nuestros candidatos, sobre todo en la disputa por la Presidencia de la República”, aseguró.

Camacho Quiroz recordó que es una competencia cerrada, compleja, con un aspirante que lleva 15 años en campaña, enconando rencor y odio; y otro, el suyo, con una hoja de servicio impecable, que es la mejor opción para México y para la gente.

“Absurdo que digan que la suerte está echada y no es reversible, en términos deportivos, el último minuto también tiene 60 segundos y estamos por terminar el primero de tres meses de campaña. A pesar de las desventajas de saque de José Antonio Meade con respecto a Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya que se apropiaron de sus partidos para promocionarse antes del inicio del proceso, nuestro candidato ganará las elecciones”, concluyó.

Ntx.