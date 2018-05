Anuncia Barrales entrega de tarjetas para jefas de familia y jóvenes

México.- La candidata de la colación Por la Ciudad de México al Frente (PRD-PAN- Movimiento Ciudadano) a la Jefatura de Gobierno, Alejandra Barrales, anunció que esta semana iniciará el reparto de dos tarjetas que se harían efectivas en caso de ganar la elección del 1 de julio próximo.

Una se entregará al millón de madres jefas de familia de la Ciudad de México, a quienes se les apoyará con dos mil 500 pesos mensuales, y la segunda a los jóvenes que cursan el nivel medio superior y superior para transporte gratuito.

Al participar en el arranque de campaña de los candidatos del frente que integran los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano en Venustiano Carranza, al que también asistió el abanderado de esta coalición a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, Barrales enfatizó la ayuda que se dará a esos dos sectores.

En el Velódromo Olímpico, recordó que su oferta de gobierno incluye crear la red de guarderías más grande e implementar acciones para que en la capital del país no haya niños abandonados.

Asimismo, continuó, la defensa de la reubicación del nuevo aeropuerto y que en los terrenos de la actual terminal aérea se construya una segunda Ciudad Universitaria y un nuevo Chapultepec.

Se mostró optimista de que el frente no sólo ganará la Presidencia de la República sino la Jefatura de Gobierno y al alcaldía de Venustiano Carranza, por lo que pidió a los opositores, en particular a “ya saben quien”, no cantar victoria porque “del plato a la boca se cae la sopa” y ésta no se ha terminado de cocinar.

