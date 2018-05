Boxeador Rey Vargas va por tercera defensa y en busca de mejores bolsas

México.- El boxeador mexicano Rey Vargas se declaró listo para defender el título supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en espera de ser mejor reconocido en el aspecto económico.

Rey estuvo en los “Martes de café” del CMB en el gimnasio Coyoacán, donde habló de su pelea con el armenio Azat Hovhannisyan del próximo 12 de mayo en Verona, Nueva York, y será la tercera defensa titular.

“Será una doble pelea, hay que saber manejarla y también la distancia del rival, tenemos la estrategia, no es la primera vez que tocan así. Es complicado cuando peleas con rivales más bajitos, estando frente a frente es su estatura más lo que se agacha, te conectan fácil”, indicó.

Recuperado completamente de las cejas luego de la pelea de diciembre pasado con el colombiano Oscar Negrete, apuntó que cuidarse de los cabezazos del armenio será determinante y no dejarle un instante de iniciativa.

“A veces entra mucho con la cabeza, a Ronny (Ríos) le hizo una segunda cabeza (tras un choque), es preocupante eso, tuve cortes por las mismas acciones (ante Negrete)”, expresó Vargas, quien tiene récord de 31-0, 22 por nocaut.

Sobre la cuestión económica, el espigado pugilista dijo que el pago no es de acuerdo con su calidad como campeón mundial, lo que espera mejore y para ello trabaja día con día de la mano del entrenador Ignacio Beristáin.

“No me pagan mal, pero no como debiera ser, ‘Nacho’ lo dijo hace poco que pelearon unos en peso mosca, que estoy cobrando como un retador de mosca, eso es un poco vergonzoso para mí, es un poco de exigirles, he dado resultados y lo he logrado mi trabajo”, comentó.

Añadió que en ocasiones las bolsas económicas no son como él quisiera, pues es campeón del mundo y tuvo una buena carrera amateur, “así me valoro, eso a veces las empresas no voltean a verlo, ellos tienen muchos peleadores, se va uno y entra otro, a nosotros se nos acaba la carrera y ya”.

Rey Vargas tendrá este jueves su último entrenamiento en el gimnasio Romanza y el sábado en su natal Otumba, Estado de México, para cerrar preparación y declararse listo para su pleito titular con Azat Hovhannisyan.

