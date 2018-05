Encabezan “Chicas pesadas” y “Bob Esponja” nominaciones a Premios Tony

Nueva York.- Las obras musicales “Mean Girls (Chicas pesadas)” y “SpongeBob SquarePants” (Bob Esponja) encabezaron las nominaciones para el 2018 de los Premios Tony, que reconocen a lo mejor del teatro comercial de Broadway.

Cada una de estas obras musicales acumuló 12 nominaciones, incluyendo la de mejor musical, categoría en que además compiten con “The Band’s Visit”, que obtuvo 11 nominaciones, y “Frozen”.

En la categoría de mejor obra de teatro están nominadas “The Children”, “Farinelli and The King”, “Junk”, “Latin History for Morons” y “Harry Potter and the Cursed Child, Parts One and Two”, que obtuvo 10 nominaciones.

De acuerdo con la publicación Variety, el musical “The Band’s Visit” es ampliamente considerada como la favorita en la categoría de musicales, mientras “Harry Potter” encabeza las predilecciones para obtener el reconocimiento a la mejor obra.

Algunos Premios Tony fueron entregados desde este martes. Los galardones para la trayectoria en el teatro fueron para el compositor Andrew Lloyd Webber y Chita Rivera, una pionera de ascendencia puertorriqueña del teatro de Broadway.

Además, el actor puertorriqueño John Leguizamo y el cantante Bruce Springsteen obtuvieron los Premios Tony honorarios. El cantante de Nueva Jersey participa en el espectáculo “Springsteen en Broadway” y Leguizamo actúa en “Latin History for Morons”.

La ceremonia anual de los 72 Premios Tony se transmitirá el 10 de junio próximo por el canal CBS, en vivo desde el Radio City Music Hall.

Ntx