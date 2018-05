Paulina Abascal mostrará creativas recetas en “Postres caseros”

México.- “Postres caseros”, nuevo programa de cocina de la chef Paulina Abascal, enseñará al televidente a realizar deliciosas recetas en poco tiempo utilizando la creatividad.

Con este “show” que se estrena este martes a las 20:30 horas por el canal El Gourmet, la chef pastelera revivirá las recetas de las abuelas para crear postres hogareños para cualquier ocasión, preparados con los elementos básicos de cualquier cocina.

Explicó a los medios que cuando la invitaron a ser parte de este proyecto, buscaban un programa en donde ella se pudiera transportar a eso que aprendió con su familia, que fueran postres súper rápidos.

“No habrá ningún pretexto de que no me dio tiempo, no tengo el molde, no sé el procedimiento, no uso la batidora, lo vamos a hacer a mano, sin moldes complicados, sin técnicas difíciles de hacer, para que puedan llegar, enamorarse y hacerlos”, indicó.

Con la premisa de siempre finalizar una reunión o comida con un espectacular postre, Abascal deja entrar a su cocina familiar para deleitar con más de 60 recetas dulces clásicas.

A lo largo de 22 capítulos en “Postres caseros”, la anfitriona hará recordar la infancia y el sabor al hogar, presentando al mundo el lado dulce de la cocina mexicana, de las tradiciones familiares y de lo fácil que es cocinar sin aparatos eléctricos extravagantes.

Además de usar técnicas básicas, recetas sencillas y divertidas, incluso para quienes nunca hayan cocinado, siempre con la personalidad y creatividad en sus presentaciones que la caracterizan.

Ntx