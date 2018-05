Alan Tacher vuelve a la conducción de programas de concurso

México- Luego de seis años de ausencia, Alan Tacher vuelve a apostar por los programas de concurso con “Al final…Todo queda en familia”, emisión con la que pretende conquistar al público de todas edades, en la que tendrá como padrino de Lujo a Sebastián Yatra.

Emocionado, el conductor platicó sobre la nueva emisión producida por Eduardo Suárez y en la que también participa Ximena Córdoba, aunque sin duda será en Tacher en quien recaiga la responsabilidad de llevar a las familias mexicanas por una tarde divertida y llena de expectativa.

El programa se estrenará el domingo 6 de mayo en el lugar que deja “Pequeños Gigantes”. Tacher hizo hincapié en que se trata de una emisión netamente familiar, donde lo que se busca es la sana convivencia a través de concursos.

“La gente me conocía como conductor por los programas que he hecho matutinos; sin embargo con esta emisión regreso a este formato que en algún momento hice y me divierte”, externó.

Desde su perspectiva, “este programa es una responsabilidad muy grande, que me encanta y me divierte”, subrayó el anfitrión, quien estará con una temporada de 10 programas y posteriormente verán que sucede.

El conductor tiene sentimientos encontrados pues aunque enfrenta un buen momento en su carrera, tiene poco tiempo para su familia, que está en Monterrey con la familia de su esposa.

Compartió que a través de videollamadas ha estado en contacto con ellos, que su pequeña hija Michelle es quien más lo ha resentido y en ocasiones se niega a hablar con él, hecho que le duele Tacher, quien estuvo a punto de llorar.

Dijo, no obstante, que le llena de alegría tener una familia unida y adelantó que ya tiene una hija de 18 años que ingresará a universidad, lo que le inquieta, como a todo padre, pero también lo anima a seguir adelante con sus proyectos.

“No es fácil tener cinco hijos pero estoy disfrutando cada una de las etapas y mi carrera”, señaló el conductor, quien alterna esa producción con “Despierta América” y el programa “D-generaciones” para Unicable, que estrena imagen.

Tacher sostuvo que se encuentra feliz de poder hacer tres programas tan diferentes, que espera atraigan la atención del público.