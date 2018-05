Confirma ETA disolución de sus estructuras y fin de ciclo histórico

Madrid.- La organización separatista Patria Vasca y Libertad (ETA) confirmó su decisión de disolver todas sus estructuras y dar por terminado su ciclo histórico e iniciativa política.

En una carta difundida este miércoles, pero con fecha del pasado 16 de abril, ETA informa a organizaciones y agentes vascos su decisión de “dar fin a su recorrido”, pero según fuentes cercanas al independentismo vasco se espera una nueva carta final a conocerse este viernes.

Las comunicaciones sobre el final de ETA se han multiplicado en el último mes al conocerse que este 4 de mayo en Cambo-les-Bains, en el suroeste de Francia, se realizará un acto que confirmará la disolución de la organización.

Tras esta carta firmada el 16 de abril, se espera un comunicado final que podría leerse en ese acto del 4 de mayo.

“Euskadi Ta Askatasuna ha decido dar por terminado su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política”, según esta carta.

En el texto, la organización separatista recuerda la conferencia de Aiete de 2011 que permitió que en octubre de ese año anunciara el final de su lucha armada, y pasar a construir un nuevo escenario de paz y libertad en el País Vasco.

Aseguró que a pesar de tomar esta decisión, no se resuelve el conflicto con los Estados español y francés: “El conflicto no comenzó con ETA y no termina con el final del recorrido de ETA”.

Expuso que a lo largo de los años se intentaron formas de resolver esto, pero no se llegó a acuerdos, “ni entre ETA y el gobierno, ni entre los agentes vascos. Es una responsabilidad compartida y ETA asume la parte que le corresponde”.

“Como quiera que sea, ETA reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha”, destacó.

El grupo separatista consideró que hay una nueva oportunidad para el País Vasco, por lo que pide no repetir errores “ni dejar que los problemas se pudran” e insta a agentes políticos y sociales a construir juntos el futuro común.

“Los que hemos sido militantes de ETA, por nuestra parte, queremos confirmar nuestro compromiso en embarcarnos totalmente en esa tarea, cada cual desde el lugar que considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre”, recalcó.

“Años de confrontación han dejado heridas profundas y hay que darles la cura adecuada. Algunas todavía están sangrando, porque el sufrimiento no es cosa del pasado”, agregó.

Ntx.