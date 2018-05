Hay que cuidar la vida y vencer a la ignorancia Susana Zabaleta

México.- La cantante Susana Zabaleta consideró que la prevención es la mejor arma aunado a la alegría de vivir, por lo que exhortó a las mujeres a atender su salud ante el aumento de casos de cáncer de mama en el país.

La también actriz participa en la campaña “Mi lucha es rosa”, la cual ofrecerá un concierto junto con otros artistas el próximo 22 de mayo, como cierre de la Cumbre 2018, en la cual trabaja de la mano con la directora general de la Fundación IMSS, Patricia Guerra.

“Patricia y yo tenemos una amistad de 18 años entonces siempre hemos ido juntas hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleve la vida, entonces esta vez es esta lucha, y sí, se tiene que decir contra el cáncer”, indicó entrevista con Notimex.

Detalló que es como ganarle un poquito más a la vida, así como a la ignorancia y a la poca educación, motivos por los cuales quieren luchar para invitar a las mujeres a autoexplorarse, escuchar el mensaje y mostrar que nadie está exento de padecer esta enfermedad.

“No es asustar, yo creo que la gente de repente se asusta tanto que se friquea y no quiere hacer nada, entonces siento que hay que jalar a la gente, hay que mover este mundo para eso, para la salud”, aseguró.

En ese sentido destacó que solo la salud puede dar más años de vida, felicidad y la libertad de moverse como quieran a las personas, pero la única manera de preservarla es estarse checando y viendo lo que está pasando con una misma.

“De repente las mujeres nos sentimos invencibles, siempre pensamos no, a mí no me puede dar porque yo nunca me pongo triste, porque también la tristeza es una de las causas terribles, se te bajan las defensas”, alertó.

Susana puso como ejemplo que hay muchas mujeres divorciadas a quienes les da cáncer de mama porque ahí está el gen y luego por la situación que viven de separación se ponen tristes, se le bajan las defensas y luego viene la enfermedad.

“Para mí es muy importante llevar eso, ese poder femenino de decir: ‘ok ya lloraste ahora a lo que sigue’, seguir con esta vida que es lo que más queremos, pero nadie tiene un pasaporte comprado de la salud, yo creo que todos tenemos a alguien cercano que ha fallecido de cáncer y es triste”, lamentó.

También consideró que aún hay hombres que impiden que sus esposas acudan al médico porque no quieren que les vean “las chichis”, e incluso llegan a decirles “te tienes que morir de algo”, lo cual atribuyó a la ignorancia y poca educación.

“Eso es lo que queremos decir a las mujeres, que primero estás tú, búscate a ti, busca qué es lo que tienes y lo que te pasa, que bueno que tú marido opine, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer en la vida?, ¿vas a dejar hijos en pleno dolor o vas a estar enferma cuánto tiempo?”, concientizó.

El concierto con causa en el cual Susana Zabaleta aportará su talento, al igual que Daniela Romo, Mijares, Amaury Gutiérrez y Sin Bandera, se realizará en el Auditorio Nacional, al finalizar la Cumbre “Mi lucha es rosa”, evento que será gratuito previo registro mediante la página web de Fundación IMSS.

Ntx