J Balvin se suma al ambiente mundialista con tema “Positivo”

México.- El cantante colombiano J Balvin, quien asegura que le encanta el futbol, lanzó “Positivo”, tema oficial del Mundial para Telemundo en Estados Unidos, avalado por la FIFA y en el que participa el Dj Michael Brun.

“Obviamente en Estados Unidos se vive con una pasión bien interesante la magia del fútbol al haber tantos latinos juntos y creo que es una buena manera de reinventarnos y dar buen ambiente a todo el público con esta canción positiva”, indicó en reunión con los medios.

Explicó que se involucró ciento por ciento en el video y aunque no aparecen todas las banderas del planeta no tiene que ver con que sean equipos que vayan o no a competir en la Copa del Mundo, ya que su música siempre es incluyente para el mundo y demuestra que existe una unión de banderas.

Además, J Balvin comentó que al igual que el título de la canción, positivo es justo el carácter con el que se mantiene siempre y su secreto para ello es, pese a no considerarse como una persona religiosa, pensar en que de cada 12 personas hay sólo una que no te quiere.

“O sea como los apóstoles, quiere decir que de 12 sólo uno no te quiere, el resto del mundo nos adora, y eso es para todo el mundo, no sólo para mí, es una ley del planeta y del universo. Entonces no afecta, no puede afectar y más cuando uno está claro en la vida”, expresó.

El cantante compartió que existen muchas cosas que lo hacen vibrar como inspirar a otros, las personas que tienen algo que enseñar, el mundo, levantarse, respirar, así como la energía y el cariño que le brinda México, mientras que su sueño como artista es ser el número uno más escuchado del planeta.

“Sueño que el álbum sea el número uno antes de salir, la preventa está en el número dos en Estados Unidos, seguir haciendo statements, o sea demostrar qué hay que pensar fuera de la caja e inspirar al mundo que sí se puede cambiar, que sí puede reinventarse y que cuando uno piensa que ya todo está, aparece otra cosa más fuerte”, añadió.

En cuanto al reguetón, descartó que se trate de una moda, ya que lleva años sonando y permanecerá siempre, como otros géneros clásicos. No obstante opinó que la tecnología y los cambios generacionales han permitido que la globalización sea más efectiva, siempre y cuando haya buena música.

“Sin duda alguna la música urbana tiene una forma más fácil, no sé si es la palabra, pero es que la aceptación es increíble, súper fuerte frente al rap, al trap, o la música que estamos haciendo porque finalmente es música, no puede solamente catalogarse.

En particular afirmó que su música no se cataloga en el reguetón porque expuso que el tema “Mi gente” no es de ese género sino con sonido diferente, así como el tema “X” es un dance, no un reguetón, lo que significa que hay sonidos que simplemente corren con los que el mundo se identifica.

“Tenemos que darnos cuenta como latinos que ya no debe sorprendernos porque ya es una realidad que nuestra música es global, si eso hubiera sido hace 10 años ok, sin demeritar tampoco que es muy cool que todas estas personas del mundo la escuchen, pero ya es hora que todos los latinos nos demos cuenta realmente que nuestra música es global, por lo menos a lo que de urbano se trata”, enfatizó.

Sobre su presentación del 26 de mayo en la Arena Ciudad de México, indicó que será un concepto completamente diferente a la que ofreció el año pasado en el Auditorio Nacional, además de que para esa fecha saldrá su nuevo álbum.

“Entonces ya viene con otro concepto, viene con otros dominios, viene con otra puesta en escena, es otro concierto, vibras, antes era energía”, explicó y adelantó la posibilidad de que ese concierto se grabe, además de que sorprenderá al público.

J Balvin indicó que en su nuevo material discográfico que saldrá el 25 de mayo, nada se quedó afuera, ya que entró lo que tenía que entrar, y lo describió como un disco para todo el mundo, para todos los géneros y toda la gente que le gusta la música, ya que tiene de todo un poco, como r&b, bolero moderno y reguetón.

“El álbum se llama ‘Vibras’ porque cada canción te va a hacer sentir como en otro estado. Tiene colaboraciones con Rosalía, una artista española que está creciendo, muy refrescante; tengo a Carla Morrison, mexicana; tengo a Wisin & Yandel…y el resto de las canciones sólo yo”, adelantó.

Detalló que desde tiempo atrás ha sido fanático de Carla Morrison, por lo que es un honor para él tenerlo en su nuevo álbum e incluso es ella quien lo abre con su voz, por lo que está súper agradecido, y mencionó que le gustaría realizar otras colaboraciones con artistas mexicanos.

