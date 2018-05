Todo listo para la fiesta internacional de ska en Carpa Astros

México.- El quinto aniversario de la disquera Out of Control Records traerá la fiesta de ska internacional a la Carpa Astros y contará con el talento de reconocidas bandas de todo el mundo, el próximo 2 de junio.

La celebración contará con la participación de The Busters, banda originaria de Alemania, el regreso a México de los italianos Banda Bassotti y desde España Dinamo. Además del talento nacional conformado por las agrupaciones Sekta Core, Out of Control Army, Skapital Sound, Royal Club, Boxers y presentando nuevo material, La Sexta Vocal.

Así como de la presentación de Mafia Rusa, originaria de Los Angeles, California; Big Beater, de Colombia; The Killer y Tomato, de Guatemala.

De acuerdo con un comunicado, la banda alemana The Busters se encuentra terminando la grabación de su nuevo disco titulado “Straight ahead”, con el que incluirán al guitarrista y vocalista berlinés Joe Ibrahim, como nuevo cantante que compartirá el rol junto a Richie “Dr. Ring Ding” Alexander, tras la salida de Ron Marsman, además de un nuevo guitarrista que suplantará en algunas composiciones a Alex Lützke.

Resultado del trabajo de cinco años, Out of Control Records se ha posicionado como uno de los sellos discográficos más reconocidos del género musical ska, por la promoción, representación y distribución de diversas agrupaciones.

Cuenta con más de 30 discos grabados en su sello, decenas de conciertos celebrados con carteles impactantes y una historia que sigue sumando logros.

