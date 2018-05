Anaya y Meade: ¿hacia un Pacto Electoral por México?

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

A dos meses de la elección presidencial, y tal como se esperaba, ya se ha comenzado a barajar la idea del “voto útil” a favor del candidato que esté mejor posicionado frente a la clara amenaza populista que, para México y América Latina, representa Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y ese candidato es, en estos momentos, Ricardo Anaya, dado su continuo crecimiento mediático tras el primer debate presidencial.

La idea tomó más fuerza a partir de las declaraciones hechas por el propio Anaya en el marco de la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos 2018 de Citibanamex, realizada el viernes 30 de abril, en donde desliza la idea de acordar con el Presidente Enrique Peña Nieto una alianza de facto para cerrarle el paso a AMLO.

La idea no sólo es buena: es excelente. Valga la pena recordar, aquí, que el “voto útil” es aquel que se emite para impedir el triunfo de un contendiente que nos resulta altamente negativo o reprobable, cuando sabemos que nuestra preferencia de origen no tiene chance de ganar. Así, la gente vota por quien es capaz de ganarle a quien nos parece la peor opción dentro del espectro político-electoral.

Las dos coaliciones electorales opuestas al tabasqueño tendrían, pues, que afinar los detalles para que el “voto útil” detenga por tercera vez al rey de las ocurrencias políticas más descocadas y fiscalmente perniciosas, o sea, a AMLO.

Debemos recordar que, en el 2006, el “voto útil” venció por primera vez a AMLO. En este caso, fue de suma importancia la operación política de la líder magisterial Elba Esther Gordillo, quien supo operar el “voto útil” a favor de Felipe Calderón (PAN) ante varios gobernadores del PRI, esto dada la inminente derrota de Roberto Madrazo (PRI): el 2 de julio de 2006, Calderón obtuvo 241 mil 934 votos más que AMLO, o sea, el famoso y polémico 0.56% que marcó la diferencia. Por supuesto, Elba Esther se vio recompensada.

En el 2012 sucedió algo similar. Ante la caída electoral de Josefina Vázquez Mota (PAN), buena parte del electorado panista votó a favor de Enrique Peña Nieto (PRI) con tal de cerrarle el paso a AMLO. Peña Nieto ganó con holgura suficiente (38.2% frente al 31.57% del tabasqueño) y, en esta ocasión, no hubo un personaje que concentrara las mieles de la operación política.

Así, pues, llevamos dos elecciones presidenciales en donde el “voto útil” priista y panista, según la ocasión, ha logrado cerrarle el paso al populista AMLO. ¿Podrá hacerse esto una vez más?

En teoría nada lo impide. En teoría todo está puesto. En teoría sería lo deseable.

José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL) no termina de despegar. Su perfil como funcionario público es bueno, pero su desempeño como candidato ha sido malo. Y aunque es obvio que el PRI está confiando mucho en su poderosa maquinaria electoral, el hecho es que esto puede no bastar, porque Peña Nieto no es Carlos Salinas y Meade no es Ernesto Zedillo.

En este contexto debemos leer, de hecho, la reciente renuncia de Enrique Ochoa Reza a la dirigencia nacional del PRI. Y dentro de este instituto político algunos piden también la cabeza de Aurelio Nuño, el dizque coordinador de campaña de Meade.

Si Meade no levanta ni con los cambios que está operando el PRI, sin duda que la negociación del “voto útil” priista a favor de Ricardo Anaya se constituirá como el Plan B, porque finalmente queda claro que la mayoría de la población de México (± 65%) no quiere a AMLO en la Presidencia, ya que intuye con facilidad el desastre político que esto representaría para el país.

Estaríamos, pues, en la antesala de una especie de Pacto Electoral por México, donde estarían involucrados el PAN, el PRD, MC, el PRI, el PVEM y el PANAL. Lo óptimo sería que también se sumara a este pacto la “independiente” Margarita Zavala.

Estaría genial todo esto, sin duda, porque el mensaje político que se lanzaría nacional e internacionalmente sería contundente: en México no hay cabida para los perniciosos populismos que se han anidado en América Latina; populismos que incluso pueden convertirse en dictaduras al estilo de la Venezuela de Chávez-Maduro. No queremos que algo así de funesto se repita en ningún país de América Latina.

Por el momento, el “voto útil” contra el populismo pejista es una idea tierna. Ya veremos si madura.