Arath de la Torre, orgulloso de protagonizar el programa “Simón dice”

México.- El comediante Arath de la Torre celebra que Televisa siga confiando en él para protagonizar el nuevo programa “Simón dice”, al lado de la actriz Nora Salinas, quien debuta en este formato.

En entrevista, el actor con una amplia sonrisa destacó: “Estoy más que feliz, porque Televisa me sigue permitiendo pilotar sus aviones más grandes y eso habla de la confianza que me tienen, aunque reconozco que es una gran responsabilidad, por eso daré todo lo que tenga, porque hace 12 años que no tenía un protagónico. Además, ya se habla de la segunda temporada”.

De la Torre agradeció a Pedro Ortiz que haya logrado el “sí” para esta emisión de la barra de comedia que se estrenará a finales de mayo a las 23:00 horas.

“Para mí es un programa distinto, con equipo que conozco desde que hicimos “Shakespeare”, donde Pedro me dijo: ‘Tengo un proyecto para ti y puedo afirmar que la familia Ortiz de Pinedo es de palabra”.

El actor auguró que al proyecto le va a ir bien. “Tendrá mucho éxito, porque tiene todos los ingredientes para lograrlo, porque va más allá de la simple comedia y del chiste, porque la comedia también lleva un proceso dramático y para eso uno está preparado, para dar resultados en todos los géneros, rompiendo con ello las etiquetas”.

De la Torre dijo que su rango de actuación es tan amplio, que recién realizó un thriller como “Caer en tentación”; intervino en una película de humor negro y “ahora estoy en ‘Simón dice’ y en un par de meses regreso con ‘Pancho López’. En todos mi objetivo es ser un actor de comedia y no comediante o cómico”.

Después de las grabaciones de unos de los 13 capítulos del citado programa, Arath expuso que en él se “desnudará” a hombres y mujeres en su día a día y cómo hablan de la realidad según les haya ido, siempre con una exageración de los hechos, lo que llevará a la hilaridad y carcajadas del telespectador.

Explicó qué “Simón” es un fanfarrón que aconseja a sus amigos, porque los considera unos perdedores. “Yo mando en la casa y me impongo, eso es lo que proyecto con mis amigos cuando estamos platicando, pero la realidad es completamente diferente”.