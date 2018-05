Empresarios, en su derecho de expresar sus opiniones Margarita Zavala

México.- La candidata presidencial independiente Margarita Zavala, sostuvo que los empresarios, así como los ciudadanos, están en su derecho de expresar sus opiniones más allá de si están de acuerdo o no con el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

“México tiene que luchar por la libertad y parte de ella es que los empresarios que quieran pronunciarse se pronuncien, como los ciudadanos y todos tenemos derecho a la libertad de expresión”, señaló al referirse al desplegado del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que critica señalamientos del político tabasqueño sobre empresarios.

Entrevistada tras asistir a la XXV sesión extraordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), consideró lamentable que ante un desplegado, una expresión libre, alguien que quiera gobernar el país se moleste de esa manera”.

Advirtió que “no puede gobernarse cuando se desprecia al otro sólo por pensar distinto, sólo por no estar con él, hay empresarios que también lo apoyan y sólo desprecia a los que no lo apoyan y eso no puede ser”.

El pueblo de México, enfatizó la expanista, “somos todos, los hombres, las mujeres; los que pensamos como López Obrador, los que no pensamos como él; somos pueblo y tenemos derechos y libertades y haremos muy mal en tener miedo a expresar nuestras opiniones”.

Ntx.