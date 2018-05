-Llega “El Negro” a terminar de cavar la tumba

Por Héctor Moctezuma De León.

René Juárez Cisneros, “El Negro” llega al PRI bajo el manto protector de Arturo Montiel, su ex –concuño, no para tratar de salvar a José Antonio Meade tercero en las mediciones rumbo a las elecciones del domingo primero de julio, sino para terminar de cavar su tumba.

Montiel, el nefasto Montiel, mete la mano en la campaña de Meade con el argumento de que hay que sumar a Miguel Ángel Osorio Chong, quien pasea su frustración por varios estados de la República dizque apoyando a los candidatos a senadores de su partido.

Juárez Cisneros, el protegido del “Chompiras”, el mismo que entregó al Estado de Guerrero al PRD, llega sustituir a “Clavillazo”, o “La Vitola”, -así le decían en la secundaria en su natal Michoacán- quien ya representaba una pesada loza sobre las espaldas del candidato de la coalición PRI-PVEM-NA.

Un cambio en el PRI que como nunca a estas alturas, se había dado en otras campañas presidenciales, un cambio que muestra la desesperación en la cúpula priista después de las encuestas publicadas esta semana, que preceden al debate del 22 de abril, en las que se muestra que al puntero no le quitaron ni una pluma, con todo y que hacían mofa de su falta de preparación para enfrentar a su candidato con mejores calificaciones, que lo haría bajar en las preferencias.

Juárez llega con la bendición de Montiel, quien en su momento lo acercó al ex –secretario de Gobernación, Osorio Chong con el trabó una gran amistad. No tiene nada que ver con Pepe Toño, mucho menos con los pritamitas, por eso no se esperan grandes cosas de él, “que no se equivoquen” los priistas estamos con usted dijo en su primer discurso al más puro estilo del viejo PRI.

Una cosa quedó clara con la designación del nuevo dirigente priista, quienes insistían en que Meade debería sacudirse a Enrique Peña Nieto, ahí está una prueba de que con esta designación quedará más amarrado al territorio mexiquense. Con Juárez se cierra el círculo que inició el también montielista, Eruviel Ávila Villegas, subcoordinador de la campaña.

****

Raúl Bolaños Cacho Cué el aspirante a una senaduría por el Estado de Oaxaca quien en un mitin, por cierto con escasa participación, le dijo a los asistentes que mandaran a la Chingada a los candidatos de los otros partidos, es hijo de Raúl Bolaños Cacho, “el Patotas”, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando gobernó al Estado José Nelson Murat, sobrino de Gustavo Díaz Ordaz, hoy de moda por la aparición de sus memorias…Ricardo Raphael, escritor, periodista y conductor en ADN 40 presenta el próximo miércoles 9 de mayo su libro “Periodismo Urgente” manual de investigación 3.0. La Cita es a las 18.30 horas en la librería del Fondo de Cultura Económica “Rosario Castellanos” en la colonia Hipódromo Condesa.

