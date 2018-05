No tenemos candidato ni partido: Juan Pablo Castañón, presidente del CCE

Por Sofía Salinas.

“Amigos y amigas, nos enfrentamos a una decisión muy importante el próximo 1 de julio”, comentó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ante empresarios reunidos en el Foro “True Economics Talks, Aciertos y Fracasos”.

“En el Consejo Coordinador Empresarial no tenemos candidato ni tenemos partido, pero sí tenemos convicciones y una visión clara del México que queremos”, afirmó Juan Pablo Castañón al clausurar el foro organizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP.

Aquí lo más relevante de sus palabras:

“Nunca como antes, México enfrenta el desafío de decidir cuál es el país que queremos para los próximos años, en una nueva circunstancia que el mundo nos presenta y que la sociedad misma nos exige.

“Tuvimos el privilegio de escuchar y discutir las propuestas económicas de los candidatos. La participación en periodos de campañas significa convencer a la sociedad sobre las propuestas para un México mejor.

“Para ellos, para sus candidatos y sus equipos, nuestro mensaje es muy claro, México debe avanzar y seguir avanzando.

“Al cierre de 2017 el comercio exterior representó alrededor del 72% del PÏB, las exportaciones se han multiplicado más de 6 veces desde el 95 a la fecha; el sector exportador merece un reconocimiento por su crecimiento.

“Los resultados no mienten, la apertura se ha traducido en bienestar y empleo para muchas regiones del país, pero aún nos faltan otras que esperan el desarrollo y las oportunidades.

“En los 5 estados que más exportan en México, Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, la población en pobreza se redujo en casi un 20% en los últimos 6 años, mientras que en los 5 estados que menos exportan, Quintana Roo, Nayarit, Baja California sur, Colima y Chiapas, el número de pobres creció desafortunadamente en 5%.

“La falta de capacidad para superar la pobreza está inmensamente relacionada con la productividad en la formalidad en la economía. En los estados del norte 6 de cada 10 pertenecen a la formalidad, en algunos estados 8 de cada 10 pertenecen a la formalidad, que son empleos con prestaciones.

“Mientras que, en el sur, el 80% de las personas que trabajan están sin prestaciones, en la informalidad. Es cierto que aún nos falta para llegar a los niveles deseados, de creación de empleos formales y productivos, pero tenemos que trabajar y perseverar en el esfuerzo.

“La respuesta está en crear más y distribuir mejor, en no destruir lo que tenemos, por eso es fundamental que seamos capaces de aprender de la historia y las experiencias de distintos países.

“Queremos un Estado de Derecho fuerte, con instituciones sólidas que brinden confianza, que respondan a las demandas de la sociedad.

“Anhelamos un México que ofrezca crecimiento económico responsable, con finanzas públicas responsables, un México de desarrollo próspero e incluyente, que ofrezca un piso parejo para todos y que permita elevar el nivel de bienestar de los mexicanos.

“No se trata de los intereses particulares de un grupo de empresarios, se trata de los intereses del bien de México, a través del trabajo.

“Del trabajo que los empresarios compartimos con nuestros trabajadores todos los días, y se trata de ser representantes de miles, de millones de personas que abren todos los días las puertas de su changarro, de sus empresas, de un pequeño comercio, de un pequeño taller, de jóvenes, de personas, que todos los días se levantan con la ilusión de trabajar y de progresar, con la ilusión de encontrar un beneficio y una realización de la libertad de su creatividad.

“Ese es el México que queremos, próspero e incluyente, un México de vanguardia, un México de tecnología e inclusión, un México que incentive la innovación para la prosperidad de muchas personas y que fomente el desarrollo.

“El desarrollo de México y el crecimiento económico sólo se puede sostener con el desarrollo de las personas, y eso significa que desde las pequeñas poblaciones las personas tengan oportunidad de acceso a tecnologías, a capital, a financiamiento, a la educación.

“No distraigamos el rumbo de la nación, porque México no puede retroceder.

“Este año está en juego más que un puesto político, está en juego el futuro de la nación.

“La opción que elijamos como nación, tendrá a su cargo la política económica de nuestro país, decisiones que mal tomadas pueden regresarnos a un pasado o desviarnos de nuestra senda hacia un bienestar, que significativamente y con mucho esfuerzo, ya superamos.

“El camino no es corto y tampoco es fácil, significa el esfuerzo de todos, y todos queremos ver a un México desarrollado, en el que la movilidad social no se va como algo imposible y que garantice una vida digna para las personas, no se trata de seguir siendo pobres, se trata de tener oportunidades para superar la pobreza, y eso, los que tenemos alguna oportunidad, la oportunidad de educarnos, la oportunidad de convivir, la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente, intelectualmente o la oportunidad de crear empleos o de generar algo con nuestra libertad, no es un privilegio, es una responsabilidad, con muchos mexicanos que están esperando oportunidades para México.

“Los que lideramos el México de hoy, los que tenemos oportunidades no son privilegios, por cierto, que no nos denosten que usamos nuestra libertad, porque en la libertad, somos firmes en el México que queremos, y ahí, en la libertad, está nuestro compromiso”, concluyó.

