América a finiquitar su pase ante Pumas, que buscan el milagro

México.- América quiere aprovechar su condición de local para terminar la obra que comenzó en Ciudad Universitaria y avanzar a semifinales del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX cuando reciba a los Pumas de la UNAM, que buscarán un regreso casi milagroso.

El cuadro de Coapa consiguió una ventaja que parece definitiva en esta serie, pero no puede confiarse y pensar que ya tiene amarrada su presencia en la antesala de la final, por lo que necesita mantener la concentración, pero sobre todo un buen desempeño.

Más que cuidar el marcador de 4-1 con el que llega el técnico Miguel Herrera deberá mantener el estilo de su escuadra, es decir, la de ir al frente para no darle la más mínima oportunidad de que el rival reaccione.

Para avanzar las “Águilas” necesitan del triunfo o del empate, incluso pueden darse el lujo de perder por diferencia de tres anotaciones, ya que el gol de visitante le daría el pase.

Mientras que los “auriazules” confirmaron que su presencia en estas instancias fue más por las bondades del sistema de competencia que por un nivel futbolístico adecuado.

Si el técnico David Patiño no quiere que la humillación sea total necesita no solo un desempeño sobresaliente, sino que el de su rival sea malo, y por su puesto amor propio, ese que no enseñaron en los primeros 90 minutos.

Pumas necesita realizar un juego perfecto desde el primer minuto, pero sobre todo muchos goles, el problema es que en la temporada solo ante Puebla los marcó, pero recibió dos.

Si los universitarios quieren seguir en la pelea por el título necesitan ganar por diferencia de cuatro o más goles, ya que cualquier otro marcador los deja fuera.

La cancha del estadio Azteca será el escenario donde el sábado se llevará a cabo este duelo de vuelta de cuartos de final a partir de las 19:00 horas.

Ntx