Historia de ETA es el fracaso de la violencia frente a democracia Rajoy

Madrid.- La historia del grupo separatista Patria Vasca y Libertad (ETA) es el fracaso de la violencia frente a la grandeza de la democracia, y ese es el relato que quedará de su existencia, afirmó hoy el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

En una declaración institucional hecha en el Palacio de la Moncloa, el mandatario aseguró que se velará por mantener ese relato y no otro, ya que ETA “no ha conseguido nada por matar ni por dejar de hacerlo, ni lo va a conseguir por su disolución”.

“ETA ha reconocido hoy que su historia es un fracaso”, manifestó al asegurar que cuando se anuncia la disolución de la organización es el momento de no perder de vista a las víctimas, por lo que ese no es un día de celebraciones, sino de recuerdo a los que ya no están.

“Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ETA ha causado. Ni lo hará la deuda de gratitud que todos tenemos con las víctimas del terrorismo. Las democracias responden a los crímenes con la justicia”, recalcó.

Expuso que “ETA empezó a ser derrotada cuando la democracia española fue capaz de mirar a los ojos de las víctimas, de acompañarlas, de escuchar su voz y de reconocerse en ellas”, y asumió un único relato basado en ello.

“La historia de ETA no es más que el relato de quienes pretendieron instaurar un régimen de terror porque era la única forma de conseguir unos objetivos políticos que no podían lograr de forma democrática”, manifestó.

Enfatizó que los crímenes de ETA “se seguirán investigando; sus delitos se seguirán juzgando, y en su caso, condenando; y las condenas se seguirán cumpliendo y no hubo ni habrá impunidad”.

“Nada les debemos y nada tenemos que agradecerles porque ahora asuman que abandonan definitivamente la violencia. Han tardado demasiado tiempo en reconocer su derrota”, abundó.

Rajoy recordó que en la lucha contra ETA jugaron un papel importante los cuerpos de seguridad, el Poder Judicial, los países de la Unión Europea (UE) y reconoció el trabajo de la Corona, de los anteriores presidentes del gobierno y sus ministros del Interior.

“Todos ellos se desvivieron en la lucha contra el terrorismo. Todos sufrieron la misma indignación y el mismo dolor ante tantos atentados. Quiero decir públicamente que esta jornada también es de ellos. Su labor, tan ingrata y poco reconocida durante años, rinde hoy sus frutos”, dijo.

Subrayó la importancia de la unidad de los demócratas: “Todas las formaciones políticas supimos estar unidas frente a los asesinos y sus cómplices, por eso hoy podemos decir con rotundidad que la democracia española ha vencido a ETA”.

“Y esa victoria es patrimonio de todos. De todos los demócratas españoles, pero también de nuestros vecinos franceses y del resto de la Unión Europea que nos han ayudado en esta batalla”, apuntó.

Rajoy señaló que este “tampoco es un día para pasar página, ni para bajar los brazos”, pues continua el compromiso en la lucha contra ETA, “contra lo que hizo, contra lo que significó y contra lo que intentó llevar a cabo”.

“Siempre velaremos porque nada de eso vuelva a suceder y porque nadie intente reescribir este pasaje de nuestra historia que está escrito con mucho sacrifico y con mucha dignidad”, expresó.

Sin embargo, aclaró que sí es un día para “valorar la perseverancia, coraje y fe democrática frente al terror” y para sentirse una sociedad activa “frente a quienes intentan romper la convivencia en paz”.

