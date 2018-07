David Bisbal y Rosanna Zanetti comparten en Instagram fotos de su boda

México.- El cantante español David Bisbal publicó en su cuenta de Instagram una foto de su boda con la modelo venezolana Rosanna Zanetti, con la cual compartió con sus seguidores la felicidad por esta nueva etapa en su vida.

“Ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta: romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros”, posteó el novio.

En la imagen aparece Bisbal vestido con un smoking azul marino de solapa negra, un moño oscuro y una camisa blanca, mientras que Rosanna porta un vestido blanco con escote en corazón, corte sirena, además sostiene un ramo de flores en tonos rosa.

La pareja está sentada en una escalinata, tomada de la mano, él se recarga en la pared empedrada mientras que ella está posada sobre su marido, con una gran sonrisa, según se observa en la imagen.

Por su parte, la esposa de Bisbal, a quien mencionó en su dedicatoria en la red social, también compartió una foto en la que está parada frente a su marido, y la tituló como: Sr. & Sra. Bisbal, seguida de un emoticon de corazón.

“El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca”, escribió la actriz, en referencia al texto bíblico 1 Corintios 13.

De acuerdo con la revista “Hola”, David Bisbal y Rosanna Zanetti se dieron el “sí” la mañana del lunes 2 de julio, en el municipio en Ayllón, ubicado al nordeste de Segovia, a 140 kilómetros de Madrid.

