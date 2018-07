Guerra civil en el PRI: Labastida vs. Ochoa y Murat

México.- Tras la severa crisis electoral que sufrió el PRI el pasado 01 de julio, muchos priistas han comenzado a deslindar responsabilidades al interior de dicho instituto político. Una voz privilegiada al respecto es, sin duda, la de Francisco Labastida, quien, como candidato del PRI a la Presidencia de la República en el 2000, perdió ante Vicente Fox Quesada.

Labastida fue el primer candidato priista en perder dicha posición, con lo cual acabó la hegemonía del PRI desde su creación como PNR (1929).

En entrevista con Azucena Uresti, en Fórmula, Labastida dijo: “Debemos congratularnos que los mexicanos estuvieron muy presentes en la elección y me gustó que los candidatos salieran a reconocer que no fueron ganadores. En la contienda del 2000, las encuestas decían que 62% de la gente querían otro gobierno que no fuera el PRI. Hoy, más del 80%. Teníamos un menor rechazo de la ciudadanía de lo que tuvo ahora Meade”.

En cuanto al análisis de los factores que explican la tremenda derrota del PRI en las recientes elecciones, Labastida afirmó: “Primero, creo que al candidato le dieron poco margen de acción y decisión, eso influyó; fue un error haberle puesto a Enrique Ochoa y al Presidente de la Fundación Colosio; son impresentables los dos. Segundo, la Presidencia concentró demasiado las decisiones. Meade salía mucho a defender las acciones de gobierno que le correspondían al gobierno defenderlas y no al candidato. AMLO es un político sagaz, astuto, completo; creo que supo plantear los cambios que los mexicanos están demandando y por eso obtuvo una alta votación. La amenaza más grave para el PRI es que los grupos de poder que quieren el poder para privilegios económicos o políticos, se queden con el partido; el PRI tiene que buscar una reingeniería”.

Labastida fue contundente como lo ha sido en otras ocasiones. Recordemos que él mismo ha responsabilizado de parte sustancial de su derrota, en el 2000, al entonces Presidente Ernesto Zedillo, ya que los presidentes en turno pueden ser los peores obstáculos del candidato que emerja de su partido. Al parecer, volvió a suceder lo mismo.

