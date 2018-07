Por Héctor Moctezuma de León

Reconciliación si, perdón y olvido no. Reconciliación pero con justicia porque no se puede perdonar a quienes aprovechándose de un cargo público se llenan las bolsas de dinero proveniente del erario, ese que se integra con los impuestos que los mexicanos pagamos, ese, nuestro dinero.

Después de un proceso electoral tan ríspido como el que acabamos de pasar en México, el nuevo gobierno debe realizar un gran esfuerzo para que los mexicanos desarrollemos nuestras actividades en plena concordia y así, rindan un fruto óptimo.

Quienes cometieron ilícitos deben comparecer ante las autoridades judiciales, no importa de quien se trate y el cargo que haya ocupado, serán los jueces los que determinen el grado de culpabilidad de cada quién.

Ayer mismo el periódico Reforma daba cuenta de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) vendió un terreno de 262.6 hectáreas en un área ubicada frente al mar sobre la carretera Cancún-Tulum en 61,4 millones de pesos, pero su valor real es de mil 240 millones de pesos. La operación estuvo a cargo de Luis Barrenechea Sosa, director de la propiedad Rural de la Sedatu, dependencia a cargo de Rosario Robles.

La nueva administración no debe pasar por alto casos como el del socavón en el paso Express de Cuernavaca, una obra a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que además de cara resultó con graves irregularidades, provocó la muerte de dos personas, mientras un envalentonado Secretario, Gerardo Ruíz Esparza advertía en forma retadora que no renunciaría al cargo y no renunció.

En la Auditoría Superior de la Federación, (ASF) están documentados un gran número de casos de obras, tanto a nivel federal como estatal en las que se desviaron millonarios recursos que fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios encargados de ejecutarlas, llámese gobernadores o funcionarios públicos.

La Estafa Maestra, de la que tanto se habló en la pasada campaña presidencial, es otra de las joyas que dejará la administración de Enrique Peña Nieto. En fin hay mucho que investigar y mucho que castigar, perdonar y olvidar sería una gran decepción para quienes votaron por el cambio prometido.

Belinda, de cantante a vocera, la popular artista tiene una deuda pendiente con el SAT y seguramente conseguirá su objetivo del perdón, eso mismo quiso hacer el fallecido cantautor Juan Gabriel con Francisco Labastida Ochoa, pero le falló…Rebelión en el Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, piden la cabeza el Juan Ayala, quien los engañó para que votaran por Alejandra Barrales a cambio de la basificación, promesa que no cumplió y para la que contó con la complicidad de Miguel Ángel Vázquez el jefe de la oficina en el GDCMX…Aunque el PRD perderá el registró Miguel Ángel Mancera tendrá fuero que lo protegerá ante tantas anomalías que se cometieron durante su administración en el gobierno de la capital. Mancerita no entró a la lista de plurinominales del PRD sino a la del PAN y por eso asegura su escaño, ¿será que ya sabía lo que le esperaba al PRD que lo llevó al cargo anterior?…Los habitantes de Tultepec en el Estado de México están cansados de que en cada accidente en los talleres de fabricación de juegos pirotécnicos, los gobernadores lleguen a dar las condolencias, luego se van y las medidas para aumentar la seguridad en la operación de esa actividad, se quedan en el aire…Dante Delgado se quedará con las ganas de regresar al Senado su partido el Movimiento Ciudadano no rebasó ni siquiera el 2 por ciento de la votación y por lo tanto perderá su registro.

