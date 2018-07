Dulce María se suma a iniciativa para prevenir y erradicar la violencia

México.- Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del respeto, así como de prevenir y de erradicar la violencia, en especial hacia las mujeres, la cantante mexicana Dulce María se une como una de las embajadoras de la campaña “Vámonos respetando”.

Es una iniciativa social propuesta por Grupo IMU en conjunto con México Unido contra la Delincuencia, Fundación Origen y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) para hacer un llamado al respeto en todos los niveles y esferas sociales.

“Aunque esta campaña está enfocada a la violencia de género, considero que en general nos urge respetar la opinión de los demás; respetarnos como ciudadanos, como hermanos, como humanidad y como país”, comentó.

Desde la perspectiva de Dulce María, al estar consciente sobre las diferentes formas de violencia que existen, se tiene el poder para atacarlas mejor, poner límites o un alto total.

“En caso de que te sientas demasiado amedrentado, hay una línea telefónica en la que te pueden ayudar, ya sea con psicólogos, servicios médicos o abogados; eso es lo bonito de esta campaña. A veces uno solo no puede salir de algo así por miedo o porque te sientes vulnerable, por eso está este apoyo”, destacó.

La ex integrante del grupo RBD reflexionó que por lo regular se tiene miedo a denunciar el acoso sexual o laboral, pero se debe hacer para frenar el problema.

“A veces pensamos: ‘es que si denuncio, me van a correr’, ‘si le digo que no al que quiere abusar de mí, me va a matar’, ‘si me rebelo no tendré en dónde vivir’. En fin, si sientes que no puedes hacerlo sola, comunícalo, es hora de que todo esto cambie”.

Dulce María admitió que, en su caso, ha sufrido diferentes tipos de violencia.

“Desde que sales de tu casa y alguien te puede faltar al respeto; cuando te pagan menos porque eres mujer, aunque hagas el mismo trabajo que el hombre; para darte algo (trabajo) te hacen propuestas que te hacen sentir incómoda o relaciones violentas psicológicamente”.

Se trata, dijo, de levantar la voz, de nunca quedarse calladas. Por ello, a través de su música, la cantante se refiere al tema en la letra de “No sé llorar”, que se desprende de su más reciente disco “DM”.

“En el video se exponen tres historias en las que hay violencia. El mensaje es que no debes acostumbrarte al maltrato, a que te griten o te peguen. Por más difícil que parezca, está en ti el poder de decir: ‘hasta aquí llego’”.

Las víctimas de violencia de género que se identifiquen con este problema social, podrán contar con apoyo psicológico, médico y legal. Les será brindado de manera confidencial y personalizado a través de la línea “Háblalo” en el teléfono 01800422-5256 o través del portal: www.origenac.org.

La campaña “Vámonos respetando” inicia el 17 de julio. Tendrá presencia en más de mil caras publicitarias a través de los muebles urbanos de Grupo IMU en las principales ciudades del país, informó Gerardo Cándado, director general de Grupo IMU.

En la segunda edición se suman otras voceras destacadas en los ámbitos de la cultura, el periodismo, el entretenimiento y el deporte.

Se trata de Montserrat Oliver, Paola Rojas, Angélica Vale, Aracely Arámbula, Lila Downs, Ana Torroja, Fey, Daniela Magún, Ana Serradilla, Danielle Dithurbide, Denise Dresser, Mariana Ochoa, Mayrín Villanueva, Regina Blandón, Paola Longoria, Raquel Bigorra, Verónica Toussaint, Gisselle Zarur e Isabel Lascurain, entre otras.