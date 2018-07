Competirá Lila Avilés por Premio Nuevos Directores en San Sebastián

Madrid.- La cineasta mexicana Lila Avilés competirá por el Premio Kutxabank-Nuevos Directores en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con la coproducción de México y Estados Unidos “La camarista”.

Avilés competirá con otros 12 cineastas de España, Suiza, Japón, Argentina, Dinamarca, Rusia, Vietnam y Rumania.

En “La camarista”, en la que participan Gabriela Cartol y Teresa Sánchez, Eve es una joven camarera de pisos que trabaja en uno de los hoteles más lujosos de Ciudad de México, en una exclusiva torre de cristal habitada por huéspedes tan adinerados que ella solo puede imaginarse sus vidas a través de fantasías intimas sobre las posesiones que dejan atrás.

Turnos de trabajo largos y difíciles impiden a Eve cuidar de su hijo, mientras se encarga de ayudar a los huéspedes a cuidar de los suyos, pero cree que su situación mejorará si consigue que la asciendan para trabajar en las suites ejecutivas.

Por esa razón, acepta un horario agotador y con este objetivo en mente, también se inscribe en el programa de educación para adultos del hotel.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, y el responsable de Kutxabank de la zona de San Sebastián, Gerardo Cangas, dieron a conocer hoy en rueda de prensa los títulos de trece primeras o segundas películas de cineastas europeos, asiáticos y latinoamericanos que competirán por el Premio Kutxabank-Nuevos Directores.

Este año en Nuevos Directores, la sección que busca dar a conocer nuevos cineastas, es decir, nuevas formas de pensar y hacer cine, se abordan conflictos personales y familiares en una granja remota rusa, el Vietnam del siglo XIX, la Yugoslavia de principios de los 90 o la Suiza contemporánea.

Son algunos de los escenarios a los que viajan los trece cineastas escogidos en esta edición, que cuenta con nueve óperas primas y cuatro segundas películas.

La organización del certamen destacó que la directora, productora y actriz Lila Avilés (México, 1982), tras trabajar en el ámbito del teatro y presentar cortometrajes en festivales internacionales, detalla en su primer largo, titulado “La camarista”, la cotidianeidad de una de las denominadas camareras de pisos.

Las otras 12 películas que compiten en esta sección son: la española “Apuntes para una película de atracos”, de León Siminiani; “Boku wa Iesu-sama ga kirai/Jesus”, de Japón, dirigida por Hiroshi Okuyama y “Midnight runner”, de Suiza, dirigida por Hannes Baumgartner.

Asimismo, la argentina “Julia y el zorro”, de Inés María Barrionuevo; la coproducción de Kosovo, Albania y Antigua Republica Yugoslava de Macedonia “Noviembre frío”, de Ismet Suarina; “Neon heart”, de Dinamarca, de Laurits Flensted y la española “Oreina (Ciervo)”, de Koldo Almandoz.

Aspiran asimismo al premio la coproducción de Cuba, Argentina y España “Para la guerra”, del argentino Francisco Maise; la rusa “Core of the world”, de Natalia Meshchaninova; la vietnamita “The third wife”, de Ash Mayfair.

Por último, la rumana “Un hombre como Dios manda”, dirigida por Hadrian Marcu y la coproducción francoespañola “Viaje al cuarto de una madre”, de Celia Rico Clavellino.