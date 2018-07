Conmemoran 50 años de versión actual del Escudo Nacional

México.- El actual Escudo Nacional cumple 50 años este 2018 y se debe al muralista y grabador Francisco Eppens Helguera, quien en 1968 recibió la solicitud de esa obra por parte del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y de su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.

Así lo recordó Fernando Ramírez López, catedrático de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al dictar la conferencia magistral “1968, el año de la década prodigiosa”, actividad que fue acompañada por los acordes del músico Daniel Nájera Medellín.

El docente mencionó que en esa época Eppens y el Taller de Gráfica Popular, al que él pertenecía, apoyaron los movimientos sociales que se registraban en México y numerosos países alrededor del mundo, con la impresión y reparto de volantes y carteles que reflejaban el sentir popular.

Para contextualizar ese acontecimiento, subrayó que ese año fueron lanzados los libros “El centinela”, de Arthur C. Clarke; “Daybreak”, de Joan Baez; “The New Creatures”, de James Douglas Morrison; “La sociedad industrial y el marxismo” y “El final de la utopía”, de Herbert Marcuse, entre otros.

En México se publicaron “Inventando que sueño”, de José Agustín; “Modelo para armar”, de Octavio Paz; “Los agachados”, de Eduardo del Río “Rius”; “Nueve pintores mexicanos”, de Juan García Ponce; “Pasto verde”, de Parménides García Saldaña, y la revista independiente “¿Por qué?”, de Mario Renato Menéndez.

Respecto al mundo cinematográfico se estrenaron “Romeo y Julieta”, de Franco Zeffirelli; “Teorema”, de Pier Paolo Pasolini; “Puertas del paraíso”, de Andrzei Wajda; “El bebé de Rose Mary”, de Roman Polanski; “Oliver”, de Carol Reed; “El planeta de los simios”, de Arthur P. Jacobs; “A space odyssey”, de Stanley Kubrick, y “Cowboy de medianoche”, de John Schlesinger.

Por lo que toca a la música, algunas canciones representativas de ese año fueron “Revolution”, “While my guitar gently weeps” y “The Inner light”, de The Beatles; “Sympathy for the devil” y “Street fighting man”, de The Rolling Stones; “Born to be wild”, de Steppenwolf; “In a gadda da vida”, de Iron Butterfly, y “Sky Pilot”, de Eric Burdon and The Animals, coincidieron Ramírez López y Nájera Medellín.

En Estados Unidos, en pleno auge de la lucha por los derechos civiles, fue asesinado Martin Luther Kingn mientras en Alemania se registraba el atentado fallido al líder estudiantil Rudi Dutschke, un orador carismático que sobrevivió y más tarde fue un reputado sociólogo, dijo Ramírez López.

La conferencia enmarcó la presentación de la instalación de Cecilia Ezeta Genis y Rutilo Morales García, “¿A 50 años de qué?”, integrada por imágenes del Taller de Gráfica Popular, que estará abierta al público en el Espacio Sonoro de la unidad Xochimilco de la UAM hasta el miércoles 25 de este mes.