Tiempos oscuros

Por Raúl Flores Martínez

Y se vendrán días oscuros, años negros, ya lo pregonan cientos de funcionarios públicos que no sabrán dónde quedarán sus trabajos con los recortes que hará el nuevo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, durante una conferencia de prensa, anunció la siguiente dinámica a implementarse a partir del primero de diciembre del presente.

“Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana, que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Conviene aclarar que ningún trabajador de base será despedido. El ajuste de personal se dará como lo expusimos públicamente: en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración, en los cuales habrá libertad para llevar a cabo los cambios necesarios”.

Algo que llama la atención es ¿dónde trabajarán los miles de trabajadores que no son de base y mucho menos sindicalizados?

Quizá tenga las ideas hechas bolas en esta cabeza analítica. No comprendo las propuestas de apoyar al pueblo recortando plazas de empleo. Sobre el tema de seguridad, su propuesta de amnistía mucho menos lo entiendo.

Ayer escuché una entrevista que se le hizo a Loretta Ortiz, quien es la coordinadora de los foros para un proyecto de ley de amnistía con la finalidad de pacificar el país. Una entrevista donde se exhibe la ignorancia en el tema de crimen organizado, una ignorancia tal que cree que negociando entre los criminales se puede pacificar el país.

Un ejemplo, tan claro de la ignorancia del tema de crimen organizado es aplicar la llamada “mediación comunitaria” que busca acercar a los grupos en conflicto para estar en buenos términos. Ya me imagino al Cártel del Noreste sentarse a la mesa con el Cártel del Golfo en Tamaulipas que por décadas ha sido un campo de batalla con cientos de muertos.

Ya me imagino a los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación con los líderes de Los Zetas, saliéndose de las actividades ilícitas por el hecho de querer alcanzar la amnistía. Hasta cuando entenderán los políticos y académicos que al crimen organizado no le interesan las leyes, no les interesa la amnistía, no les interesan las leyes ni los gobiernos en turno, esto se debe a que ellos tienen sus propias leyes y gobiernos.

Esperemos que avancen los días y meses para comenzar a ver los cambios en un país donde funcionarios y políticos están acostumbrados al despilfarro y a la buena vida, en un país donde el crimen organizado no está ligado a las leyes, mucho menos a respetarlas. Esperemos, pues, que la famosa Ley de Amnistía tenga pies y cabeza.