Alex Lora, un defensor del rock mexicano, asegura guitarrista de El Tri

México.- Alex Lora es un ejemplo de necedad, tenacidad y lucha por defender el rock mexicano, aseguró el músico Óscar Zárate, guitarrista de la banda El Tri.

En entrevista con Notimex, el músico afirmó que la formación musical es la única sobreviviente de la época de los hoyos funky.

“El rock mexicano continúa dejando huella en la cultura musical, gracias a esa necedad, tenacidad y lucha de Alex Lora, quien nunca ha dado pasos hacia atrás, por el contrario, ha llevado el rock mexicano a gran parte del mundo”.

En torno a si el estar en El Tri con Lora ha cambiado su vida, explicó: “Han pasado años y aún no me la creo que mi amigo sea mi patrón y que a través de él yo viva de hacer lo que me gusta, porque si él quisiera hacer lo de otros, ya nos hubiera cambiado como músicos de la banda y no es así, tocamos, cantamos y viajamos juntos a todas partes, con Alex hemos conocido muchos países”.

El guitarrista subrayó que aun cuando tiene esa cercanía con Alex, todos y cada uno de los miembros de la formación musical no pierden de vista que desempeñan un trabajo. “No sólo tocamos música, sino también cada uno desempeña otras labores en la agrupación para que todo funcione como reloj suizo”.

De no haber estado en las filas de El Tri, Óscar afirmó que indudablemente estaría en la música: “Quizá estuviera en otra banda menos famosa o intentando sobrevivir de manera independiente y de plano creo que me habría quedado como mecánico eléctrico, porque mi papá tenía un taller, pero la música me jaló a la rebeldía”.

A punto de festejar los 50 años de la banda liderada por Lora en el Palacio de los Deportes, indicó que sus sueños siempre están arriba de un escenario.

“Sólo sueño con seguir tocando ante un público, sin importar el número; una vez que escucho los gritos de la gente mi alma se apacigua y comprendo lo grande y lo maravilloso que es hacer música”, concluyó.

Ntx