Boxeador Carlos Cuadras disputará título internacional en agosto

México.- El mexicano Carlos Cuadras, excampeón mundial de boxeo, regresará a los cuadriláteros luego de ausentarse de los mismos por problemas personas y lo hará por todo lo alto al disputar un título internacional el 18 de agosto.

Cuadras dominó por tres años la categoría súper mosca, en los que defendió exitosamente el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en seis ocasiones, antes de caer contra el nicaragüense Román González.

Actualmente, el “Príncipe” se encuentra preparándose en el Centro Ceremonial Otomí ubicado en el Estado de México a más de dos mil 200 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que le permite generar una mejor condición física.

Pese haber sido campeón de peso súper mosca, ahora se dispone a pelear en peso gallo, categoría en la que tuvo sus primeros pleitos como profesional y asegura se siente más cómodo, ya que le cuesta menos derrotar a la báscula.

“Ya me costaba más dar el peso, ese fue uno de los factores que me dañó en mi última pelea; no pude rendir al 100, por eso cambiamos a peso gallo. Mis primeras peleas fueron en ese peso, tengo la fuerza y la condición para poder hacerlo bien en esa división”, indicó.

Aún no se ha determinado quién será su próximo rival, pero de acuerdo a lo que le ha informado la empresa “Promociones del Pueblo”, pelearía el 18 de agosto de contra un colombiano o un filipino por un título que le permita rankearse de manera más fácil y contender por un campeonato mundial.

Cuadras aseguró sentirse muy contento y motivado, debido a que tiene la mentalidad de volver a los cuadriláteros con una victoria contundente, la cuál sería aún mejor si llega por la vía del cloroformo.

Ntxf