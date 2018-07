¿Qué hacía Meade en el PRI?

Por Héctor Moctezuma de León

Con un perfil muy diferente a quienes integran el cártel del PRI, la pregunta que viene a la mente, una vez que terminó el proceso electoral, es: ¿qué hacía José Antonio Meade en el PRI? No era militante del tricolor, no se identificaba con sus principios, mucho menos con los vicios y las prácticas que durante muchos años hicieron ganar elecciones a ese partido, ahora en desgracia.

Meade un hombre decente, un funcionario capaz, nunca le llegó a las bases del Revolucionario Institucional, porque no era de ellos, mucho menos se identificó con su dirigencia, la primera, en esta elección, del arrogante Enrique Ochoa Reza y, la segunda, de un cartucho quemado como es el guerrerense René Juárez Cisneros, aliado con Arturo Montiel, el corrupto exgobernador del Estado de México.

Por eso, a muchos miembros, pero sobre todo a dirigentes de ese partido, les sorprendió que José Antonio saliera, en compañía de su esposa Juana Cuevas, a reconocer que las tendencias no le eran favorables, tres horas antes de que la autoridad electoral saliera a dar la versión oficial de los resultados preliminares.

Si como dicen, Enrique Peña Nieto pactó su impunidad con Andrés Manuel López Obrador desde mucho tiempo atrás, hay quienes aseguran que fue desde la debacle del 2016; otros aseguran que fue en la elección del Estado de México. Entonces el presidente actúo con una gran perversidad al jugar con un hombre que mostró ingenuidad cuando la cúpula del partido le mostró los números y lo convenció de que podía ganar la elección. Nunca tuvo esa posibilidad.

Algún día José Antonio Meade Kuribreña soltará la lengua y sabremos cómo se gestó este tsunami que le pasó por encima al casi nonagenario partido que difícilmente se levantará de está.

Finalmente Andrés Manuel López Obrador perdonó a Ricardo Monreal, después de aquel berrinche que hizo el zacatecano cuando el dedazo que salió de la colonia Roma no le favoreció para ser el candidato de Morena a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, dedazo que benefició a Claudia Sheinbaum. Es posible que para convencerlo de que no se fuera al Frente por México, lo que hubiera puesto en riesgo el triunfo de Morena en la capital, desde aquel momento el tabasqueño le ofreció la coordinación de los senadores, aunque por aquellos días sólo se pensaba que sería el coordinador de unos 30 morenos cuando mucho. Monreal hizo buen trabajo como coordinador en el noroeste y eso le valió para que ayer el primero morenista del país lo designara coordinador de la poderosa bancada en el Senado de la República, aunque no tan poderosa si con ese número de escaños estuviera en la oposición, porque tendrá que bailar al ritmo de: “Vamos a Tabasco que Tabasco es un edén”. Roberto Velasco Álvarez, un joven con maestría en Harvard, es el hombre más cercano al futuro canciller Marcelo Ebrard. Velasco Álvarez es chavo con mucho futuro político, pronto lo verán… Fueron designados los 32 coordinadores estatales que sustituirán a los delegados federales que, por secretarías, venían funcionando desde hace mucho tiempo en las entidades federativas del país. ¿Serán como un gobernador en paralelo? Aguas porque por ahí pueden saltar algunos juristas por aquello del pacto federal. En la lista está Amílcar Sandoval, para Guerrero, hermano de quien será la Secretaria de la Función Pública.

circuitocerrado@hotmail.com

