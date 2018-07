¿Voluntad anticipada? ¡Eutanasia, señora Sánchez Cordero!

Por Carlos Arturo Baños Lemoine*

La próxima Secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, vuelve a sorprendernos, esta vez con la idea de proponer y promover la Ley de Voluntad Anticipada, orientada específicamente para los enfermos terminales que decidan ponerle fin a su existencia. Esta iniciativa, al igual que la relativa a la legalización de la marihuana, no fue expuesta jamás por AMLO durante la pasada campaña presidencial.

Tantos spots, tanto tiempo de transmisión, tanta gira, tanto debate, tanto mitin, para que el rey de la demagogia y del populismo nada haya dicho al respecto. ¿Miedo a perder el apoyo electoral del evangélico PES o de la Iglesia Católica?

Deshonesto es el político que exhibe sus cartas a conveniencia, de forma oportunista y tramposa, con miras a engañar a la gente. Ocultar información importante para la toma de decisiones es una forma de mentira y de corrupción. En fin, AMLO y sus estrategias engaña-bobos.

¿Que qué me parece la idea de la “voluntad anticipada”? Pues que es una idea corta, insuficiente y mediocre.

Al parecer, la señora Olga Sánchez Cordero quiere pasar a la historia como una burócrata “moderna” y “progre”, cuando en realidad sólo exhibe ideas enanas e incompletas.

Hay que decirle a esta ex Ministra, que cobró sueldos exorbitantes y ahora goza de una jugosa pensión, que la figura de la voluntad anticipada es una figura descafeinada y “jibarizada” con respecto a la eutanasia. Ésta es la figura que realmente se debe postular, defender y aprobar… ¡la eutanasia!

Y la cosa es muy simple de entender: nuestra vida es nuestra, como nuestra es la decisión de acabar totalmente con ella si así nos apetece, aunque no padezcamos una enfermedad terminal. Simple.

Somos dueños de nuestro cuerpo, que es nuestra propiedad originaria y constante, y, a veces, la única. Y por ello debemos poder disponer de él según nos apetezca.

Pero, por infortunio, la eutanasia (o suicidio médicamente asistido) sigue causando miedo y controversia en una sociedad contaminada en exceso por la mitología judeocristiana, con base en la cual millones de mexicanos creen que una fantasmagoría llamada “Dios” es dueña de nuestra vida y, por tanto, sólo dicha fantasmagoría puede determinar la hora final de nuestra existencia.

Cuando se aborda el asunto del momento de morir, los creyentes, que son irracionales y temerosos por naturaleza, suelen decir: “Que sea la voluntad de Dios”, “Que se haga la voluntad de Dios” o “Ya Dios dirá”.

Los creyentes eluden su capacidad de poder decidir algo tan trascendente como la “hora de morir” y, por ello, todo se lo dejan a los avatares involuntarios de la vida (una enfermedad, la vejez, un accidente, etc.).

El suicidio es un acto supremo y trascendental, en donde un mortal desea y decide acabar con su vida, simple y sencillamente porque la vida que lleva a cuestas ya no le parece digna de ser vivida e, insistamos en ello, esto sucede con total independencia de que dicho mortal esté padeciendo (o no) una enfermedad terminal.

Imaginemos a un viejo, a un anciano, a un senecto (me ultra cagan los eufemismos “persona de la tercera edad”, “adulto mayor” y “adulto en plenitud”). Imaginemos que este viejo ya no quiere continuar con su vida, porque es consciente de que sus fuerzas vitales disminuyen y se consumen sin remedio ni reversa. Se trata de un viejo que aborrece la idea de terminar oliendo a polilla y orín, de terminar causando lástima en los familiares y los vecinos, de terminar como limosnero y rehén de putrefactos políticos populistas como AMLO.

Imaginemos que este viejo decide ponerle fin a su vida: “¡Al carajo todo esto, yo no quiero vivir así, no me veo viviendo así!”.

Pues bien, este viejo no está considerado en el proyecto de voluntad anticipada de la “progre” señora Olga Sánchez Cordero.

¿Dónde está, pues, el supuesto “progresismo” de nuestra próxima Secretaria de Gobernación?

Así como tengo décadas sosteniendo la idea de la legalización de todas las drogas, también tengo décadas postulando la idea de la legalización de la eutanasia (o suicidio médicamente asistido).

La eutanasia es lo propio de un Estado Laico, de un Estado Moderno, de un tipo de Estado en donde las ideas religiosas deben ser soportadas pero jamás deben ser tomadas en consideración para perfilar el Derecho ni las políticas públicas.

¡Qué pena que buena parte de México siga contaminado y colonizado por la mitología cristiana, ésa que profesa el mismísimo Andrés Manuel López Obrador!

¿Voluntad anticipada? ¡Bah… eutanasia ya!

*Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco