Betty Monroe recarga energía y mantiene equilibrio de familia y trabajo

México.- La actriz Betty Monroe descansa del ambiente artístico para recargar su pila de ánimos con unas largas vacaciones en playas mexicanas, no sin antes mandar a sus hijos a descansar este verano a Líbano. “Yo prefiero descansar y descubrir cada vez más a mi México, porque amo mi tierra y mis orígenes”, dijo.

En entrevista luego de cortar el listón de inauguración del nuevo foro de Teatro en Corto en Coyoacán, Monroe explicó que es un descanso más por gusto que por falta de propuestas o proyectos de teatro, cine o televisión, aunque reconoció que no le han presentado aún nada que le agrade.

“No es que sea exigente sólo por serlo, simplemente quise estar con mis hijos, porque es la única temporada que puedo estar con ellos, aunque ahora ellos estarán en el Líbano, quiero estar tranquila y esperando el proyecto indicado”, comentó.

Indicó que antes del periodo vacacional terminó una temporada en teatro y regresará en agosto, por lo que “mi intención es llenarme de energía en este descanso para estar al cien, voy con los mismos que interpretaron ‘Los presidenciables’ y también tengo una propuesta en Teatro en Corto, pero eso lo veré a mi regreso”.

La jalisciense reconoció que el séptimo arte seguirá siendo una signatura pendiente en su carrera.

“No hago mucho, no sé por qué. Creo que hay que preguntarle a los productores y directores el por qué no me llaman, me gusta hacer las cosas de manera natural, con la gente con la que me siento bien y no andar pidiendo oportunidades, creo que me doy el nivel y puedo hacer lo que sea”.

Respecto a su faceta empresarial, recordó que tiene negocios en Playa del Carmen, en la Riviera Maya, además de la Ciudad de México, lo que le permite viajar sin preocuparse por la falta de proyectos en la actuación. “Me llena ser actriz, pero hay momentos en la vida de revalorar a la familia y al trabajo”, finalizó.

Ntx.