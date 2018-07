Con el fin del Cisen, se acabará el espionaje telefónico: López Obrador

México.- Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales, aseguró que con el fin del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se acabará el espionaje telefónico a opositores, algo que él padeció durante 30 años.

“Cuando estaba en Tabasco, que vivía allá, día y noche un carro enfrente de mi casa, vigilándome, iba con mi esposa al supermercado, al mercado y ahí iban detrás de mi, íbamos al cine y ahí estában ellos viendo también la película, o sea, ya eso se termina, la intervención telefónica, cómo se va a estar escuchando las conversaciones, ya no tenemos vida privada, eso ya no va a continuar”, afirmó.

López Obrador dijo que no habrá espionaje a sus opositores y se respetará la libertad de todos.

Los del Cisen ya no van a espiar a nadie, pero tampoco se van a quedar sin trabajo”, dijo el virtual presidente electo, luego de que Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, anunciara la desaparición del Cisen para crear la Agencia Nacional de Inteligencia.

No utilizar las oficinas de gobierno para espiar, lo mismo con la Fiscalía, no se abrirán expedientes a adversarios. Eso se termina por completo. No actuaremos de manera facciosa. Se van a respetar las garantías de los ciudadanos”, afirmó.

López Obrador abordó diversos temas en su conferencia de prensa, entre ellos, la asistencia de organismos internacionales para que se esclarezca la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a investigar y dar a conocer lo que realmente sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa”, afirmó.

Será Alejandro Encinas quien encabece los trabajos para conocer la verdad del caso Ayotzinapa.

Esta misma asistencia también estará vinculada atratar temas de derechos humanos y combate a la corrupción; además de que se pedirá a observadores de la ONU para que participen en las compras gubernamentales.

Comentó que el día de mañana se dará a conocer el plan completo de austeridad y anticorrupción; asimismo, indicó que el próximo 7 de agosto iniciarán los foros de consulta para pacificar el país, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El último foro se realizará el 24 de octubre en la capital del país.

Al término de estos foros, con todos los planteamientos que se hagan, se realizará el plan para la seguridad pública y la reconciliación y la paz en el país”, comentó.

Aseguró que ya se elabora la iniciativa de Ley para crear la Secretaría de Seguridad Pública e informó que ya está resuelta la división de la Secretaría de Gobernación, con la reducción de siete a tres subsecretarías.

Excélsior.