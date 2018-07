Muere Nancy Sinatra, primera esposa del legendario cantante

NUEVA YORK. Nancy, la primera esposa del legendario cantante y actor Frank Sinatra, murió el viernes a los 101 años, dijo su hija.

“Mi madre falleció en paz anoche a los 101 años”, escribió Nancy Sinatra hija, de 78 años, en su página oficial de Twitter. “Ella fue una bendición y la luz de mi vida. Ve con Dios, mamá. Gracias por todo”, agregó.

Nancy Sinatra madre estuvo casada 12 años con “la Voz”, una de las estrellas más famosas del siglo XX, mundialmente conocido por su interpretación de la canción de jazz “New York, New York”, y protagonista de las exitosas películas “From Here to Eternity” y “Guys and Dolls”.

La pareja, ambos nativos de Nueva Jersey, tuvo tres hijos y se divorció en 1951, después de una serie de aventuras extramatrimoniales de Frank difundidas por las columnas de chismes de la prensa de Hollywood, reportó New York Times.

Frank se casó con la actriz Ava Gardner apenas 10 días después de su divorcio de Nancy. Pero ambos se mantuvieron cerca hasta la muerte de Sinatra en 1998, a los 82 años, de un ataque cardíaco, agregó el periódico.

Nancy nunca había vuelto a casarse y vivió una vida tranquila en Beverly Hills, California, donde se dedicó a tareas benéficas, según el diario.

Un portavoz de la familia no pudo ser contactado de inmediato el sábado, y no había más detalles de la muerte de Nancy.

REUTERS