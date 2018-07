El PRI ya cumplió su ciclo, no le busquen

Por Héctor Moctezuma de León

¿Qué le buscan los priistas? ¿Cuál refundación? El PRI ya cumplió su ciclo histórico y el cascaron que ahora se disputan quienes más se beneficiaron de ese partido está a punto de deshacerse, su destino está marcado y como partido hegemónico que fue, en los próximos años quedará reducido a la nada, como pasará con otras fuerzas políticas que gozaron de los privilegios que se auto otorgaron por medio de la legislación electoral.

Es momento de unidad, dice su actual dirigente nacional René Juárez Cisneros, cuál unidad si lo que siempre los unió fue la ambición por el poder y ahora que ya no lo tienen su destino está marcado, 2018 es muy diferente al 2000 cuando Vicente Fox los sacó de Los Pinos por primera vez, él pudo darles la puntilla final pero no quiso, no se atrevió, no supo cómo, claro está por su gran incapacidad política.

Cuando digo que no es lo mismo el 2000 que el 2018, me refiero a que en ese primer fracaso presidencial, el PRI conservó más de la mitad de los gobernadores, entre ellos los de las más importantes plazas estatales en el país y eso le permitió un apoyo que le ayudó a recuperarse en los siguientes dos sexenios y, aunado a que los panistas Fox y Felipe Calderón mostraron una total incapacidad para gobernar al país, pudieron regresar a Los Pinos.

Hoy los priistas cuentan apenas con catorce gubernaturas, de las cuales dos, Jalisco y Yucatán, ya no serán priistas en los próximos meses y para el final del sexenio que inicia el primero de diciembre y el futuro en los estados que todavía mal gobiernan no es muy halagüeño, en el 2023 podrían perder hasta el emblemático Estado de México, sino es que antes. En la elección intermedia su representación en la Cámara de Diputados quedaría reducida a nada, si acaso a media docena de curules de representación proporcional.

El escenario en la próxima administración es que habrá un éxodo masivo hacia morena incluyendo gobernadores en funciones y legisladores de las dos cámaras. ¿A qué le tiran los Gamboa, Ruíz, Juárez, Beltrones y compañía? a nada ese partido está muerto, se lo acabaron y hay que darle cristina sepultura. Los priistas cavaron su propia tumba, eso está claro.

Martha Bárcena un cuadro de lujo en la cancillería mexicana será la próxima embajadora de México ante el gobierno de Donald Trump, capacidad y experiencia es su principal carta de presentación quien recientemente representó a nuestro país y posteriormente en Italia ante la FAO, tendrá una enorme distancia, para bien, con quienes envío Enrique Peña Nieto como representantes diplomáticos ante el gobierno de Washington…Andrés Manuel López Obrador debe entender que su plan de reducir los salarios de los funcionarios públicos no puede abarcar a los poderes Legislativo y Judicial, el sólo tendrá esas atribuciones en el poder Ejecutivo que encabezará hasta el próximo primero de diciembre. Como también debe estructurar muy bien su proyecto de crear coordinaciones estatales, no puede hacer a un lado el pacto federal…En la lista de personajes que los mexicanos, esperanzados en el cambio quieren ver en la cárcel están, en primer lugar, los nombres de Rosario Robles, Gerardo (Ruin) Ruíz Esparza, Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores, Emilio Lozoya Austin, entre muchos otros más, es muy larga.

