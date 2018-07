Las Pussy Riot invaden la final Francia-Croacia (fotos)

México. De pantalones negros y camisas blancas, al estilo de la policía rusa y a pesar de las numerosas medidas de seguridad, integrantes del grupo Pussy Riot irrumpieron en el campo de juego durante el encuentro Francia contra Croacia, en el segundo tiempo.

En un comunicado, la policía de Moscú informó de que se había detenido a tres jóvenes mujeres y un hombre, sin dar más detalles.

Más tarde, la banda de punk rusa y activista, Pussy Riot, una de las voces más críticas contra el presidente ruso, informó que estaba detrás de lo ocurrido.

En una publicación en Facebook, el grupo explicó que interrumpieron el partido para “llamar la atención sobre abusos de derechos humanos en Rusia”.

Las activistas pidieron la “libertad de los prisioneros políticos, libertad de expresión en internet, libertad de manifestación” y permitir la libertad política y la existencia de competencia política.

Este es el comunicado publicado en redes sociales de las Pussy Riot.

NEWS FLASH! Just a few minutes ago four Pussy Riot members performed in the FIFA World Cup final match — ”Policeman enters the Game”https://t.co/3jUi5rC8hh pic.twitter.com/W8Up9TTKMA

— ????? ???? (@pussyrrriot) July 15, 2018