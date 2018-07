Técnico croata evita hablar del arbitraje en final de Rusia 2018

Moscú. El bosnio Zlatko Dalic, técnico de la selección de Croacia, descartó hablar sobre el trabajo arbitral, cuando se le cuestionó sobre las decisiones del silbante argentino Néstor Pitana.

“Nunca he comentado sobre un arbitraje, pero déjenme decir que no podemos otorgar tal penal durante una final de la Copa del Mundo. No quiero crear controversia, es solo mi opinión”, declaró en la rueda de prensa posterior a la final.

Dejó de lado las decisiones polémicas y Dalic se deshizo en elogios hacia sus jugadores, a los cuales comentó que deberían estar orgullosos de su logro, luego de obtener el subcampeonato en Rusia 2018.

“Les dije a mis jugadores que salgan con la cabeza bien alta. Deben estar orgullosos de lo que hicieron durante el campeonato mundial. La forma en que jugamos y dónde mejoramos durante el torneo fue fantástica. Demostramos un gran futbol y una gran dignidad”, apuntó.

NTX