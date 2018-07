Cadetes de Linares llenan de nostalgia y diversión Feria Rosarito

Playas de Rosarito, BC.- Los Cadetes de Linares de Félix Gallegos, considerados como un grupo mexicano representativo de la esencia de México por sus corridos y baladas, presentó en la Feria Rosarito 2018 música de tradición y herencia.

Desde que el grupo norteño arribó al escenario de la feria, hizo que su acordeón, bajo sexto y el inigualable estilo de cantar, que los asistentes se entregaran completamente a las canciones que por años han sido sus preferidas.

En la Feria Rosarito 2018, los Cadetes de Linares, cumplieron el sueño de estar en el escenario con ellos, de la señora Delia Ayala Rosas de 78 años de edad, originaria de Michoacán, quien llegó en su silla de ruedas y tuvo la oportunidad de subir al escenario para apreciar a corta distancia su grupo favorito.

“La gente tiene que sentir el acordeón, mi bandera es, fue y será Homero Guerrero y Lupe Tijerina, Los Cadetes de linares, gracias a ellos hemos sembrado la música norteña por todos lados”, expresó el vocalista del grupo, Félix gallegos, en entrevista con Notimex.

Con lágrimas de emoción, la señora Delia sentada en la esquina del escenario, disfrutó del concierto que ofrecieron Los Cadetes de Linares en la Feria Rosarito 2018, vivencia que por siempre llevará en su memoria y en su corazón.

Manifestó que “Quiero y alabo a los iniciadores de esta agrupación, inicié con el hijo de Lupe Tijerina, los respeto mucho, estoy en este camino y no los voy a defraudar nunca, me siento feliz y contento que la misma canción la canten las personas mayores, niños y adultos.

Canciones como “Pescadores de Ensenada, “Dos coronas a mi madre”, “El asesino”, “Las tres tumbas”, “No hay novedad”, “pistoleros famosos”, “Eran 4 de a caballo”, y “El palomito”, fueron algunos de los éxitos que cantó el público de México y Estados Unidos con su grupo preferido.

“Vengo de Nuevo León, la trayectoria me hace valorar al público, esta carrera es muy desgastante, a veces no comemos o dormimos bien, la gente tiene el sentir el acordeón, he contemplado hacer duetos, cuando combiné el pasito duranguense fue buena mancuerna”.

Félix Gallegos manifestó con la intervención en la música duranguense, sólo le dieron vuelta al giro y que volvieron al mismo estilo que siempre los ha caracterizado y que disfrutan mucho presentarlo en los escenarios.

“hay muchas voces preciosas que me encantan para hacer un dueto, una de ellas es del humilde y buen corazón Julión Álvarez, y también El Coyote, la banda y el norteño van de la mano, podríamos hacer fusión de techo banda o banda, de acuerdo a nuestro estilo”.

Comentó que tratan de mantenerse siempre a la vanguardia con las canciones que el púbico quiere, porque ellos hicieron que la música norteña se mantuviera firme en la frontera, en México y otros países, “La música norteña va para largo, a las nuevas generaciones también les gusta el género norteño”.

Al finalizar el concierto brindado en la Feria Rosarito 2018, el público les gritaba que no se fueran y les regalaban flores y diversos artículos para demostrarles el cariño y la admiración que sienten hacía ellos.

Con una enorme sonrisa, por su participación en Baja California, Félix Gallegos dejó el escenario y se dirigió a la señora Delia Ayala Rosas para darle un cálido abrazo y despedirse de una de sus fieles seguidoras con un tierno beso en la frente.

Ntx