Cantautor Horacio Palencia, invitado a participar en serie de Netflix

México.- El cantautor Horacio Palencia informó que fue invitado a participar en una serie de género dramático, producción de Netflix, y además prepara el lanzamiento de su próximo disco.

En entrevista con Notimex, señaló: “Fue toda una sorpresa, porque ya había visto que mi colega ´El Dasa´ participó en la serie ´El Vato´, pero no imaginé que me invitaran y ahora solo espero el llamado para trabajar como actor, pero antes estaré promocionando el tema ´Qué quieres de mí´”.

Indicó estar nervioso por esa serie que le propusieron en Netflix: “Me gusta la actuación y espero que pronto se empiece a rodar, para luego esperar su estreno, porque es una historia basada en hechos reales, y eso es todo lo que puedo decir por el momento de esta propuesta”.

Sobre su tema “Qué quieres de mi”, dijo que es una fusión entre la banda sinaloense y el pop inglés: “Es una canción que grabé a dueto con la también cantautora británica Ayala; una propuesta vanguardista que renueva el sonido de la banda”.

Explicó que la colaboración se dio gracias a que su productor tuvo contacto con la cantautora de jazz, Ayala: “De hecho la canción está escrita en coautoría con la misma artista y juntos realizamos los arreglos yo en banda y ella en pop”.

Explicó que el tema vendrá en su próximo disco: “Así como ´Mírame´, con la española Elsa Ríos, además con Pancho Barraza grabamos una canción ranchera banda que compusimos los dos; de hecho el disco saldrá bajo el título de ´Valenciando con amigos´”.

Palencia puntualizó que no hace las cosas, ni crea canciones para medir su fama o éxito: “Hago temas y coautorías por gusto y placer y no por estrategia; me dejo fluir y todo lo que sale natural lo hago con la calidad por delante y dando temas a otros artistas y eso es lo que hice en este disco que está por salir”.

Aseguró que no cambiará de género musical, ni para componer ni para cantar: “Aunque debo decir que cada vez más exponentes de otros ritmos me buscan, como Yuridia, con ´La Duda´, un tema fuerte en pop, o canciones que escribí para la hija de Marisela, Marilyn Odessa”.

Ntx